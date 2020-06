- Ingen driver et AS uten mål om å tjene penger. Det klarer vi ikke i år

Den siste helga før 12. mars gikk som vanlig med åpne dører både torsdag, fredag og lørdag. Men Steinar Moe var skeptisk allerede da.

– Vi så hvordan viruset spredte seg. Når du da samler 1000 mennesker inne i et bygg, er det klart man gjør seg noen tanker, sier Moe.

I 16 år har han jobbet på Downtown i Nordre gate. Han startet på «gulvet» og har de to siste årene vært daglig leder.

– Vi har stengt dørene tidligere for å pusse opp lokalene, og bare da har vi sett at det ikke skal mange helgene til før vi må begynne å grave i kontoene.

– Trist å gå her

Da regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, og både frisører og utesteder måtte stenge dørene 12. mars, måtte Moe finne fram lista.

– Å si til 77 ansatte at de mister inntekten sin … Veldig trist. Jeg håper mange av dem har berget. Denne uka skal vi ha personalmøte. Jeg håper at vi da kan berolige dem.

Moe er selv permittert, men er i de 1600 kvadratmeter store, tomme lokalene fra tid til annen. 2300 liter øl er destruert og alt av inventar er spritet ned.

– Det er trist å gå her. Vi hadde en pangstart på 2020, og lå an til et kjempeår.

Regnskapstallene fra Proff viser at Jacobs Restauranter AS omsatte for rett i underkant av 20,1 millioner kroner i 2017 og 17,7 i 2018. Moe anslår at de har gått glipp av mellom seks og syv millioner de tre siste månedene.

Vil ikke åpne enda

Fra 1. juni kunne barer, puber og andre steder uten matservering åpne igjen, etter å ha holdt koronastengt siden midten av mars. I samråd med Studio 26 og The Mint, har imidlertid Downtown valgt å holde stengt inntil videre.

– Dersom vi tre utestedene åpner igjen, risikerer vi at det samler seg 2000 mennesker i Nordre gate. Det hadde blitt helt kaos, sa daglig leder på Studio 26, Joachim Mortensen, til Adresseavisen forrige uke.

Det er Moe enig i.

– Hvis vi alle åpner opp, men bare har plass til 280 gjester til sammen, står det plutselig 2000 mennesker utenfor og lurer på hva som skjer, sier Moe, som jevnlig har vært i møter med både kommunen og næringsforeningen om ståa.

Moe forklarer at han kan ha 120 gjester inne i lokalene dersom han skal overholde en meters-regelen. Hele lokalet må åpnes opp, og han må leie inn mellom 12 og 14 vakter, i tillegg til andre ansatte, for at det hele skal gå.

– Én ting er å holde en meters avstand i køa foran kassa på Rema. Det blir noe helt annet på en nattklubb. Hvis vi glemmer økonomien, og kun tenker smittevern, er det vanskelig. Det er heller ikke lønnsomt. Ingen driver et AS uten å ha i bakhodet at det skal tjenes penger. Og det klarer vi ikke i år, sier Moe.

Egen nattklubb i stua

Gjennom kompensasjonsordningen har Downtown fått dekket de fleste faste kostnader. Det har gjort det enklere for Moe å se lys i enden av tunnelen.

– Vi berger. Vi er i en heldig posisjon hvor vi har moms og feriepenger på konto, men det er det ikke alle som har, sier Moe.

Han peker på at smittetallene synker, men tror likevel ikke det blir aktuelt å åpne nattklubben i sommer. Han håper at de kan åpne opp i september. At de er savnet er det i hvert fall ingen tvil om.

– Jeg har fått snapper fra gjester som har laga sitt eget Downtown med pianobar og dansegulv hjemme i stua. I tillegg har det rydd inn med e-poster og Facebook-meldinger fra folk som spør når vi åpner igjen. Det er godt å vite at vi er savnet. Jeg savner de ansatte og gjestene veldig, sier Moe og smiler.

Mange av de ansatte er studenter. Selv om de er ferdigutdannet er det ikke nødvendigvis at de slutter å jobbe på det som nærmest har blitt en institusjon i Trondheim.

– En av de ansatte ringte forrige uke og kunne fortelle at hun nå var ferdigutdannet lektor. Hun sa at hun likevel ville fortsette å jobbe her. Det er stas.