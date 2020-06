Etter å ha kjent hverandre i ett år skal kjæresteparet drive hotell i Danmark

I fjor vår forlot Lise Østbø hjembyen Sandnes for å dra til Danmark for å passe hester, og konkurrere i ridning. En plan om å bli i fire måneder endret seg fort da hun matchet med Marcus Lund Engholm fra København på Tinder.

– Jeg rakk så vidt å pakke ut. Etter bare fem dager møtte jeg Marcus, og da var det gjort, forteller Østbø.

Etter å ha kjent hverandre i et halvt år bestemte hun seg for å flytte inn hos kjæresten. Det med svigers på kjøpet.

– Jeg har alltid elsket Danmark, så å flytte dit var ikke et vanskelig valg. Eneste utfordring var at vi i et halvt år ikke hadde et eget sted, så da ble vi boende hos svigerforeldrene mine, forteller hun og ler.

Redder hotelldriften

For rundt seks år siden kjøpte foreldrene til Engholm et lite hotell på den 588 kvadratkilometer store øya Bornholm. Hver sommer siden hadde de brukt ferien på å drive hotellet, men i år var de lei.

– Familien Engholm er veldig knyttet til stedet, og hadde ikke lyst til å selge det. Derfor så de etter muligheter for å kunne beholde hotellet, samtidig som de slapp å holde driften igang selv, forteller Østbø.

Spontant meldte kjæresteparet seg frivillig til å drive hotellet sesongen 2020 helt på egenhånd. Dørene åpnes i juli, og skal holdes åpent frem til midten av august.

– Siden jeg er ny i Danmark, tenkte jeg at dette var en fin mulighet til å komme inn i det danske miljøet. Vi aner ikke hva vi går til. Det er det som gjør det litt ekstra spennende, forteller hun.

Sesongen hang i en tynn tråd

Med jobb på renseriet drevet av foreldrene hjemme i Sandnes, har hun fra desember måned pendlet mellom Danmark og Norge med to ukers mellomrom. Da koronakrisen traff hjemlandet, valgte hun å flytte tilbake.

– Jeg valgte å være her hvor jeg hadde fast jobb og familie som trengte meg, forteller hun.

I denne perioden var paret bekymret for om det ville være mulig å drive et hotell i sommer.

– Med reiserestriksjoner som anbefaler folk å holde seg hjemme, var vi usikre på om det i det hele tatt ville komme noen til Bornholm. Da Danmark gradvis begynte å åpne opp igjen, kom håpet tilbake, sier Østbø.

Rekordmange har allerede booket rom

Tidligere har hotellet aldri hatt bookinger før åpning 1. juli, men årets turister overrasket.

– Vi har flere dager fullbooket allerede, så nå er vi ikke lenger stresset for å ikke få noe gjester, forteller hun.

Et fullt hotell skaper mye arbeid for det unge paret som skal drive helt alene, uten andre ansatte.

– Hver dag blir vi nødt til å stå opp klokken seks for å lage frokostbuffe. Vi må vaske rom, holde ting vedlike og passe på at gjestene har det bra, forteller Østbø.

Foreløpig har hun tatt på seg det økonomiske ansvaret og planlegging av oppussing før åpning. Kjæresten tar seg av telefonarbeid og praktiske ting - som å skaffe skjenkebevilling.

– Tanken på at dette kanskje kan bli litt mye for oss har slått meg. Heldigvis har Marcus en stor familie, som er veldig behjelpelige. Sitter vi der med vann over hodet, er vi nok bare en telefon unna å få litt hjelp, legger hun til.

Om paret fortsetter med hotelldrift spørs

Etter at sesongen er slutt flytter paret til en nykjøpt leilighet i København.

– Jeg vet at svigerforeldrene mine ønsker at vi skal ta over driften i flere sesonger fremover. Foreløpig står ikke dette på planen ettersom det er mye arbeid å ta på seg hver eneste sommer, sier Østbø.

Til høsten starter sandnesjenta på sykepleierstudie i sin nye by, og tror fokuset kommer til å være mer på å nyte sommeren sammen med kjæresten i København.

– Samtidig vet en jo aldri. Plutselig synes vi det er så kjekt at vi blir nødt til å fortsette med hotelldriften, legger hun til.