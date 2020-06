Emilie (17) har fått hemmelig nummer etter ubehagelige oppringninger

Den 16 år gamle Rosenborg-spilleren følges av to millioner mennesker som daglig følger med på det hun legger ut på Tiktok.

Det medfører ikke bare gode tilbakemeldinger, men også mye hat. Emilie opplevde tidlig nettmobbing. Det skriver TV 2.

Tok et oppgjør

- Jeg ser ikke personen i den andre enden, og da vet jeg ikke hvordan jeg skal tolke det som blir sagt, sier Lein til TV 2.

Som 13-åring tok hun et oppgjør med nettmobberne i et leserinnlegg under tittelen #hore. På det tidspunktet fikk hun mye hatkommentarer og ekle telefoner.

Hun har nå fått hemmelig nummer og frivillig «overgitt» mobilen til moren sin.

- Hun fikk oppringninger, men det var ingen som snakket i den andre enden. Det var bare helt stille, sier moren Cathrine Lein, som syntes det var sårt at datteren også fikk stygge meldinger.

Slo tilbake

- Jeg prøvde å slette dem før Emilie fikk sett det, men hun ønsket å lese kommentarene. Emilie tenkte det var avsenderne som hadde et problem, som kunne si slike ting, fortsetter moren.

Emilie slo tilbake med å bli populær i sosiale medier, og som 14-åring signerte hun kontrakt med det svenske managementet At Night.

Nå er det mange artister som ønsker at 17-åringen skal promotere sangene deres på Tiktok. Men det er ikke Tiktok-stjerne hun ønsker å bli.

- Tiktok er en hobby, men fotball er en livsstil. Det er fotballspiller jeg vil bli, sier hun til TV 2.