Åpnet butikk i Midtbyen for ett år siden: – Nisje og gjenbruk slår an

Etter TV-aksjonen i 2018, hvor pengene gikk til Kirkens Bymisjon, ønsket organisasjonen i Trondheim å opprette et oppfølgingstiltak med en arbeidstreningsarena for unge voksne mellom 18 og 30 år. Tilbudet heter «I jobb - Mot og mestring».

– Det er mange som har utfordringer, og derfor sliter med å komme seg ut i arbeidslivet og trenger tettere oppfølging. Det er det vi ønsker å gi dem med dette tilbudet. De som jobber i butikken skal gjøre det de selv føler at de mestrer, og jobbe seg oppover, sa fagansvarlig Arne Reidar Vik Selven, til Trd.by i fjor.

– Spennende år

Bruktbutikken, som selger barneklær, leker og Kirkens Bymisjons egne produkter, ble etablert i Fjordgata for ett år siden. Kirkens Bymisjon hadde i tre år drevet med «pop-up»-butikker, men utover det var butikkfaget helt nytt for alle.

– Det første året har vært veldig spennende, både for oss som jobber her, deltakerne og de frivillige. Vi har gjort oss mange erfaringer, sier Vik.

Seksjonsleder Ung i Kirkens Bymisjon, Gunhild Holten, forklarer at de har miljøbevisste foreldre som målgruppe. Nisje og gjenbruk slår an ifølge henne.

– Mange synes det er nyttig å handle brukt – spesielt når det nesten ikke ser brukt ut en gang. Vi får mye god respons fra kundene, sier hun.

Viktig med eierskap

Da de tok over lokalene i Fjordgata, var det mye som skulle gjøres. Deltakerne var selv med å pusse opp butikklokalene.

– Det at kundene synes at butikken er fin, skaper en stolthet blant deltakerne og de frivillige. Med oppussinga har deltakerne også fått en eierskapsfølelse til butikken, noe som har vært spesielt bra, sier Holten.

Vik forklarer at de har klart å skape mestringsfølelse blant deltakerne – noe som også var intensjonen med butikketableringen.

– De fleste starter på bakrommet, men etter kort tid kan man bevege seg ut i butikken og for eksempel stå i kassa. Utviklingen blir veldig tydelig her, sier Vik, og legger til at mange av dem som jobber her kommer seg videre inn i arbeid, skole eller annen hensiktsmessig aktivitet etter å ha vært deltakere i tilbudet og arbeidet i butikken.

– Vi har utviklet et bra miljø her – med mye varme og humor. Det er viktig med en lett stemning, legger han til.

Vil bli selvgående

Som så mange andre butikker, måtte også Kirkens Bymisjons butikk stenge dørene da koronautbruddet kom. De siste ukene har de åpnet opp mer og mer.

– Det var stille den første dagen med få kunder, men så begynte de å komme tilbake. Med klare rutiner, har vi også valgt å fortsette å ta imot klær. Det har kommet masse, forteller Vik.

Ifølge Vik, Holten, og vikarierende butikkleder Anne Lise Mæhre, har det gått oppover for butikken siden de åpnet dørene for ett år siden. Hyppig markedsføring på sosiale medier har vært en viktig suksessfaktor, mener de.

– Uten midlene fra TV-aksjonen hadde vi ikke hatt sjans til å drive butikken, men målet er at den etter hvert skal bli selvgående. I og med at vi driver med endringsrettet oppfølging og arbeidstrening er vi også opptatt av at vi i fremtiden skal få offentlig støte – noe vi ikke får i dag, sier Holten.

Feirer bursdag

Ettårsdagen 23. mai feires hele uka.

– Vi ville ha en rolig markering fordelt utover uka. Alle kundene har fått med seg ei barnebok når de har vært innom. Det har vært god stemning, sier Mæhre.

Det er tre ansatte i oppfølgingstilbudet, og mellom 16 og 20 arbeidsdeltakere til enhver tid, i tillegg til flere frivillige.

– De frivillige sier at dette er en vinn-vinn-situasjon. De får bidra til oss, samtidig som det også gir dem noe. Det er viktig at vi tar vare på de frivillige, og at de føler at de gjør noe viktig, sier Vik.