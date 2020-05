Har ferieplanene gått i vasken? Dette kan du gjøre i Trøndelag i sommer

I år blir sommeren annerledes for alle. Late stranddager på Mallorca og kald pils servert og konsertkos på Festningen utgår.

Men sommeren kommer likevel, så hvorfor ikke nyte den fineste tiden i året på en litt annerledes måte enn planlagt?

Jonny Remmereit er informasjons- og markedssjef i Trondhjems Turistforening og forteller at det er gode muligheter for å oppleve naturperler i egen landsdel.

– Hvis man tar utgangspunkt i Trondheim, finnes det tilgang til utrolig mye flott natur kun to timer unna. Mange tror at gresset er grønnest langt unna, men du trenger ikke å reise langt for å få fine opplevelser, mener han.

Her er fem tips for å unngå «Kikker du fortsatt?» og refleksjonen av speilbildet ditt i skjermen etter å ha brukt timevis på Netflix.

1. Øyhopping på to hjul





På Fosenhalvøya er kystkulturlandskapet variert og terrenget som skapt for sykkelturer, mener Remmereit.

Start øyhoppingen fra Brekstad havn, og ta deg videre til Garten, Storfosna og Kråkvåg på sykkel.

– En godværsdag der ute er helt fantastisk og kun en hurtigbåt-tur unna byen. Kritthvite sandstrender og frisk sjø, melder Remmereit.

2. Spektakulær fjelltur





Ifølge Remmereit trenger man ikke å ta turen helt til Rogaland for å få en naturopplevelse lik den man får på Preikestolen. I Trollheimen finnes det nemlig en egen variant av nasjonalskatten!

– Ekkertind er ganske lik, men med et nesten dobbelt så høyt stup. Her kan man få et skikkelig sug og det er en photoshoot-plass med høy klasse over, sier Remmereit.

Mens Preikestolen er 604 meter over havet, ruver Ekkertind hele 1189 meter over!

3. Skjult nasjonalpark

Mellom Selbu og Meråker ligger det en nasjonalpark de færreste har hørt om ifølge Remmereit – nemlig Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Her finner man et av de største uberørte fjell- og skogsområdene i Trøndelag, flere merka turløyper og Norges minste, betjente turisthytte.

– Schulzhytta er nok en hemmelighet for mange, sier Remmereit.

4. Dra på hyttetur





Remmereit forteller at alle turisthyttene åpnes opp fra 19. juni. Nytt av året er redusert kapasitet og at man må booke på forhånd grunnet koronasituasjonen.

– Det er egne smitteverninstrukser på alle hyttene og alle gjester får egne rom, forklarer han.

I tillegg er det i år tilrettelagt for rene og trivelige teltplasser ved hyttene, sier Remmereit.

– Da har man tilgang til toalett, dusj og vann på hyttene.

5. Glamping

Hvis ingen av de ovennevnte punktene frista, kan kanskje glamping være noe for deg. Hva med ei natt i for eksempel denne igloen?

– Glamping er blitt en trend, sier Kjersti Greger, markeds- og kommunikasjonssjef i Trøndelag Reiseliv.