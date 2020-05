Så mange har benyttet seg av digitale kulturtilbud i koronatiden

Blant disse igjen har fire av ti betalt for kulturopplevelsen, melder Norsk koronamonitor som gjennomføres av Opinion.

1 647 nordmenn er spurt, og 32 prosent av disse sier at de i løpet av den siste måneden har deltatt på en digital kulturopplevelse, det være seg en livekonsert, et standupshow – eller en teateropplevelse på nett. 41 prosent av dem som benyttet seg av digitale kulturopplevelser betalte for det.

Nesten én million seere så finalen - nå blir det ny sesong Nå lover TV 2 at det blir ny runde med «Kompani Lauritzen» og den harde kjendiskampen om å få oberst Dag Ottos oransje beret.

– På få uker har vi fått et stort digitalt publikum som også er villig til å betale for digitale kulturopplevelser. Potensialet for digital kultur er stort, men tilbud og etterspørsel vil avgjøre hvor stort dette markedet vil bli, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion AS.

Hun tror koronasituasjonen kan endre noe på våre kulturvaner - også på lang sikt.

Undersøkelsen viser at kvinner deltar litt mer på kulturelle opplevelser på digitale plattformer: 34 mot 30 prosent.

De som er mest sultne på kultur på nett er i alderen 40 til 50 år, hvor fire av ti deltok på digitale kulturopplevelser den siste måneden.

Rick Kirkham snakker ut «usensurert» om Joe Exotic i svensk dokumentar Netflix-serien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» fører til stadig nye filmer og serier: Nå viser Dplay dokumentaren «Surviving Joe Exotic».

Midt-Norge skårer høyest i landet: Her har nesten annenhver person deltatt på en digital kulturopplevelse den siste måneden, noe som er nesten dobbelt så mange som på Østlandet.