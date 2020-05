Grande og Bieber går kraftig ut mot rappers påstander om listetopp-juks

Grandes og Biebers felles låt «Stuck With U» gikk inn på førsteplass med sine 28,1 millioner streams i USA, 26,3 millioner i radiolytting og 108.000 i salg.

Til sammenligning høstet rapperens nye spor «Gooba», sluppet rett etter at han slapp ut av fengsel til hjemmesoning, 55,3 millioner streams, 172.000 i radiolytting og 24.000 solgte – noe som ga ham en tredjeplass på Billboards Hot 100-liste, melder NME.

Det fikk Tekashi 6ix9ine til å rase på Instagram, der han hevdet «du kan kjøpte førsteplasser på Billboard», og påsto at et stort salgshopp torsdag i forrige uke «ble kjøpt med seks kredittkort».

Justin Bieber rykket ut i samme medie og påpekte at salgstall ikke blir offentliggjort før mot slutten av uken, og at det derfor kommer et høyt tall da. Han minnet også om reglene, der hvert kredittkort bare kan brukes til å kjøpe fire eksemplarer.

Ariana Grande gikk langt skarpere ut – og skrev:

– Til alle som er misfornøyd med sin plassering på listen denne uken, eller som bruker tiden sin på å ransake hjernen for måter å bringe hardtarbeidende kvinner (og bare kvinnene, av en eller annen grunn …), så ber jeg deg om å bruke litt tid på å være ydmyk. Vær takknemlig for at du er her, og at folk vil høre på deg.

Også Billboard, som står bak listen, er tydelig på at alle salgsdata er blitt gransket før singlene har oppnådd sine plasseringer. Ser man at det er kjøpt et stort kvantum, så fjernes dette antallet fra de endelige salgsdataene, heter det.

Både Bieber og Billboard har påpekt at Tekashi 6ix9ine har tatt med offentlig tilgjengelige tall fra strømmeplattformene, noe som inkluderer globale lyttere – mens Hot 100-listen bare tar med amerikanske lyttertall.