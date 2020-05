Se video: Slik gjorde de om en gammel dyreklinikk til et russelokale i Trondheim

I sommer tok russegruppa Jigsaw over en gammel dyreklinikk på Tunga. På kun noen måneder ble lokalet gjort om til guttas partybule.

– Da vi tok over var det helt hvitt, masse vegger og møbler overalt. Vi har gjort mye, sier Anders Bugten.

Se video fra da russegruppa forvandlet dyreklinikken lenger ned i saken!

Opptil 180 på fest

Sammen med de andre guttene har han revet vegger, kasta møbler, henta gratis sofaer på Finn, bygd sofa av paller og malt hele lokalet rødt og svart. Det gamle venterommet har blitt til lounge, og flere av de små rommene har blitt til et stort dansegulv.

Guttene har også leid inn kunster Elias Eggen som har tagga logoen deres og andre illustrasjoner på veggene.

I midten av mai er gulvet klissete. En av lyskasterne har slutta å funke, og guttene forklarer at det ikke er noen vits i å vaske lokalene lengre.

Fra september og fram til koronautbruddet har russegruppa brukt festlokalet flittig.

– Det har vært veldig vellykka. Her har vi hatt store fester med opptil 180 personer. Da måtte vi søke om skjenkebevilling og leie inn godkjente vakter, sier Oskar Gjerde.

Mer og mer vanlig

Ifølge Henrik Holmgren har det blitt mer og mer vanlig med russelokaler de siste årene. De to siste årene er det et par russegrupper som har hatt, mens det i år er tre andre russegrupper i tillegg til Jigsaw.

– Vårt er det mest populære. Folk har det artigst her, virker det som. I tillegg er det best gjennomført og vi har brukt mest tid og penger, sier Gjerde og ler.

Det var aldri aktuelt for guttene å ha russebuss eller russevan.

– Det er ikke noe miljø for det i Trondheim. Dessuten er det bedre med et russelokale. Det er mer inkluderende og man får mer igjen for pengene, sier Gjerde.

– Russevans kan de kose seg med i Stjørdal, legger Håvard Lysklett til og ler.

Slipper å være ute

De føler seg privilegert over å ha hatt et slikt lokale å komme til, og peker på at ikke alle er like heldige. Det var en av foreldrene til guttene som eide lokalene, og guttene mener at det er viktig med bekjente.

– Det er ikke alle som vil leie ut et lokale til ei russegruppe som vil gjøre masse endringer og feste der, sier Gjerde.

Ifølge guttene i Jigsaw er det kun fordeler med å ha et slikt lokale.

– Vi slipper å være ute i skogen. Samtidig får vi samle russen og politiet vet hvor vi er. De slipper å springe ut i skogen og lete med lommelykt, sier Gjerde.

En annerledes russetid

I midten av mars begynte det å se mørkt ut for russetida – da lokalet virkelig skulle bli brukt.

– Russetida så langt har vært kjedelig. Når vi har brukt såpass mye tid og penger, er det kjipt at det skulle bli slik. Samtidig slipper vi å være ute og kan nå være opptil 20 personer sammen. Det betyr i det minste at hele russegruppa kan komme hit og ha det morsomt, selv om vi selvfølgelig skulle ønske at det ble ei større feiring, sier Fredrik Qvigstad.

Guttene anslår at de har brukt rundt 70 000 kroner på å pusse opp den gamle dyreklinikken. Søppelsekker som gardiner og gratis møbler fra Finn har gjort det enklere å presse ned kostnadene. Aller mest penger har de brukt på høyttalere. De fungerer fremdeles som de skal.

Etter planen skulle russetida utsettes til 16. juni. Om det blir noe av er guttene i Jigsaw, som kommer fra både Strinda videregående skole og Charlottenlund videregående skole, usikre på.

– Mange har allerede feira hardt i mai – i mindre grupper. Ei ny russetid blir tungt for både lommeboka og helsa, sier Qvigstad.