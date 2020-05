Kristine går fortsatt på ungdomsskolen, men har likevel to jobber

Forrige gang snakket vi med illustratøren Jens A. Larsen Aas (26), som blant annet deler illustrasjonene sine med over 15 000 følgere på Instagram.

Kjenner du noen vi burde snakke med til denne serien? Send mail til trd.by@adresseavisen.no!

Denne uka har vi snakket med 16 år gamle Kristine Larsen Nagy fra Trondheim - slik svarer hun på våre jobbspørsmål:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på York hundesalong og Hund som hobby drive in, med en deltidsstilling.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg går siste året på ungdomsskolen, altså i 10. klasse.

Hvordan fikk du jobbene du har i dag?

- Jeg fikk i hovedsak jobb på York fordi naboen til mamma hadde en Silky Terrier jeg fikk bade og børste, noe jeg fikk til veldig bra.. Hun kjente fra tidligere den daglige lederen på hundesalongen, derfor ble jeg tatt med dit sånn at jeg kunne prøve meg der. Det viste seg at jeg hadde stor interesse for dette, og nå er det blitt hobbyen min.

- Og da jeg gikk i 9. klasse, hadde jeg arbeidsuke på Hund som hobby. Jeg ville prøve å se hvordan det var å jobbe i butikk, også liker jeg å snakke med mennesker, derfor søkte jeg plass der. Da arbeidsuka var ferdig, fikk jeg spørsmål om jeg ville jobbe der.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var på York hundesalong, da var jeg 11 år gammel. Men jeg begynte ikke å jobbe med kundene før jeg var 12 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben jeg har gjort må vel ha vært en av de første gangene da jeg skulle klippe en kunde. Da klippet jeg med feil skjær, så det ble et hakk i pelsen. Det var ganske flaut. Men av denne feilen lærte jeg at man alltid skal sjekke om det er riktig skjær på klippemaskinen.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det er jo to forskjellige jobber, men de omhandler hverandre ganske mye. Det som inspirerer meg er at jeg får jobbet med hunder, og det at man lærer mye om alle de ulike rasene. Men også det å kunne gjøre kundene fornøyde og positive. Når jeg får positive tilbakemeldinger fra kundene blir jeg veldig glad.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste jeg har opplevd er når vi har gode kampanjer, og det blir en slags black friday i butikken. Da er det masse folk, mye å gjøre og vi får inn mye penger på kassa. Det er gøy!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen er at du er den yngste, altså at du har ikke noen arbeidserfaring fra før av. Derfor er det viktig at du er "på" og følger med på hvordan ting foregår, slik at du får en god start. Fordelen er jo at man lærer utrolig fort når man først er i gang, men man lærer også nye ting som er nyttige å vite til senere i livet. Når man omgås så mange mennesker, lærer man raskt å være kundeinnstilt, å yte god service slik at kundene vil komme tilbake igjen og blir fornøyde.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mine beste tips for deg som vil lykkes i arbeidslivet er å være på, vise interesse for at du vil lære, og tørre å prøve. Du må også tenke mye positivt, være hyggelig og smile mye.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Det er litt vanskelig å si nå, men jeg ser for meg at jeg jobber med noe innenfor hund. Jeg er usikker på akkurat hva det blir, men jeg har en drøm om å bli veterinær eller hundetrener. Mitt mål er å trives i jobben min, det vet jeg at jeg gjør når jeg holder på med hund.