Familiebedriften fikk tid til overs da utbruddet kom. Det resulterte i et morsomt påfunn

Mars, april og mai er vanligvis høysesong for Helens Systue, som leverer og reparerer bunader. Slik ble det ikke i år. Som så mange andre bedrifter, stengte de dørene i midten av mars, og åpnet ikke systua igjen før etter påske.

– Det har vært veldig rart. Vi er vant til å ha masse trykk på denne tiden av året – med både konfirmasjoner og 17. mai rett rundt hjørnet, sier Linda Nguyen.

Kulturfeltene ulikt rammet av koronakrisen – musikk mistet mest, bokbransjen minst Fra nedstengningen av Norge 12. mars og ut april anslås det at musikkfeltet mistet halvparten av inntektene sine.

Har hatt god tid

Da familien flyttet til Trondheim for 25 år siden, åpnet Helen Nguyen opp Helens Systue på Lademoen. Linda har jobbet i familiebedriften siden hun var liten.

– Det har vært vanskelig å finne folk som vil lære seg yrket. Vi har vært på utkikk i over ti år, men ingen vil lære seg håndverket. Håndverket er i ferd med å dø ut, sier Linda, som egentlig har en utdannelse innenfor psykologi.

De bruker vanligvis fire uker på å ferdigstille en bunad på vårparten. Denne uka kunne Marion Gregersen hente sin Nordlandsbunad – etter kun to uker ventetid.

De har med andre ord hatt god tid på Helens Systue, og slik kom også ideen om å lage bunadsmunnbind.

– De er laget av restestoff, og etter at vi begynte å lage dem, har flere kunder spurt om å få, sier Linda og ler.

Halvert omsetning

Hittil har de gitt munnbindene ut til kunder i forbindelse med bunadskjøp.

– Vi har ikke solgt dem, men det er kanskje et marked for det også.

Ifølge Linda gjør tettheten på bunadsstoffet munnbindene god beskyttelse. De synes det er fint å kunne bruke den tida de har til overs til noe konstruktivt.

Driverne forteller at omsetninga er halvert denne våren sammenlignet med for eksempel i fjor. En del bestillinger kom før utbruddet, og de bunadene er levert, sånn at omsetningen ikke var helt fraværende.

– Vi har omtrent all omsetningen vår på denne tiden av år. I år har det naturligvis vært mindre enn det pleier, men jeg er spent på om det tar seg opp i sommer og i høst siden konfirmasjonene er flyttet. Vi krysser fingrene for det. Det er fortsatt muligheter for å få seg bunad i hvert fall.