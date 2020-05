Nå åpner 560 kvadratmeter stor butikk i Midtbyen: - Vi har sterk tro på Trondheim

Nå er det klart at H&M Home åpner dørene i Thomas Angells gate torsdag denne uka.

– Det har vært spennende å følge byggingen av butikken, og hvor mye innsats som legges i å skape en butikk som framstår som denne. H&M Group er et selskap som ha mye kunnskap i å utvikle og bygge butikker. Vi var jo nesten helt klare til åpning, så skjedde koronautbruddet. Det er klart at det er en rar situasjon. Likevel har vi i teamet holdt tett kontakt hele tiden, og faktisk blitt godt kjent med hverandre. Det vi er enige om, er at vi gleder oss om mulig enda mer til åpning nå, sier butikksjef Camilla Pedersen.

– En spennende by

I de gamle lokalene til klesbutikken Gina Tricot åpner H&M Home opp en 560 kvadratmeter stor butikk som strekker seg over to etasjer. Det finnes fra før av to H&M Home Concept Stores i Norge.

Head of Marketing og Communication i H&M Home, Camilla Henriksson, forteller at de ser på Trondheim som en spennende by å etablere seg i.

– Vi tror det er et marked for mange interiørbutikker i Trondheim, og vi fokuserer på kjernen vår – å tilby moderne design til en god pris, sier Henriksson.

I løpet av våren har flere H&M Home Concept Stores åpnet opp rundt omkring i Europa.

– Vi har sterk tro på Norge og Trondheim som viktige markeder for oss, og vi håper at kundene i Trondheim vil være like fornøyde med butikken som det vi er, fortsetter Henriksson.

– Opptatt av hjem

Ifølge Pedersen skulle butikkåpningen feires med et stort åpningsevent, men det er nå lagt på is på grunn av koronasituasjonen. Hun mener imidlertid at pilene peker i riktig retning.

– Heldigvis virker det som om hverdagen kan bli mer normal etter hvert. Det som er sikkert er at folk er opptatt av hjemmene sine, og mange har gjort det hyggelig den siste tiden og for eksempel malt. Vi håper at H&M Home kan bidra med den siste touchen, med små møbler, lekre puter, blomster, vaser og sengetøy. Vi tror at en god handleopplevelse og mer liv i sentrum er noe vi alle ser fram til.

Med ny butikk i sentrum, kan pågangen av kunder også bli stor. Pedersen understreker at de skal passe på at kunder og ansatte holder minst en meters avstand. Antibac skal være tilgjengelig for kundene, og på åpningsdagen vil det være vektere til stede.

Det er 13 ansatte tilknyttet butikken – både på heltid og deltid.

– Vi har planer om å ansette flere etter hvert, og håper på gode søkere med stor interesse og øye for interiør, sier Pedersen.