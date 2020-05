Lars (22) bytta jobb som følge av permittering. Nå oppfordrer Nav flere til å gjøre det samme

– Jeg tenkte med en gang at dette kunne ta lang tid. Det så ikke lyst ut, men jeg prøvde å ta en dag av gangen i begynnelsen, sier elektroingeniørstudenten.

Moltu har siden august i fjor jobbet i utelivsbransjen. Da koronautbruddet kom, jobbet han som bartender både på Downtown og Tag i Trondheim.

En helt ny bransje

Etter å ha vært permittert i to måneder, tenkte 22-åringen at han måtte finne seg en annen jobb. Han kjente en som jobbet som anleggsgartner. De trengte flere folk og Moltu tenkte at det var en gyllen mulighet.

– Jeg var på intervju forrige mandag, og på tirsdag var jeg i arbeid, sier han og smiler.

Han har den siste uka jobbet hos Anleggsgartner1 som hjelpearbeider. Siden tirsdag i forrige uke har han blant annet lagt stein i et borettslag og jobbet med uteområdet på en barnehage.

– Det er veldig forskjellig fra alt annet jeg har gjort, og noe helt annet enn utelivsbransjen, men det er morsomt å prøve noe nytt. Som ingeniørstudent er det en fordel med praktisk erfaring – det er det mange som mangler, sier Moltu.

Utnyttet situasjonen

Daglig leder i Anleggsgartner1, Tonje Holm Nordengen, forteller at de var 15 ansatte i bedriften i mars. Nå er de 21. I tillegg til Moltu, har Anleggsgartner1 ansatt tre studenter og to som er permittert fra andre bransjer.

– Vi trodde vi måtte vente til studentene fikk sommerferie før vi fikk nye ansatte, men det slapp vi. Vi har masse jobb nå og trenger ansatte, sier Holm Nordengen.

Hun peker på at de har utnyttet dagens situasjon til å finne ansatte som virkelig vil jobbe, og oppfordrer flere bedrifter til å gjøre det samme.

– Hos oss har det ikke noe å si hvilken erfaring du har fra før av. Du må ikke ha fagbrev. Så lenge du har arbeidslyst og tåler snø i mai, går det bra. Flere bedrifter bør se seg litt rundt etter ny arbeidskraft. Det er flust av folk der ute som vil jobbe, men som ikke har en jobb akkurat nå, sier hun.

Lei av å være hjemme

Moltus nye hverdag består av mye fysisk arbeid – som bæring, trilling av våt jord og legging av stein. Han stortrives, og har nå også muligheter for sommerjobb.

– Det trodde jeg var helt utelukket, men nå ser det lyst ut. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å jobbe.

22-åringen forteller videre at det var godt å komme seg ut etter to måneder på rommet.

– Jeg er ikke i noe økonomisk nød. Jeg har studielån og lave boutgifter, men har likevel et ønske om å få spart litt penger. Det har også vært trasig og sitte hjemme og se at St. Olav og andre helseinstitusjoner er på jakt etter arbeidskraft – uten å ha riktig kompetanse selv. Da er det godt å kunne bidra der man kan, sier han.

– Tenk kreativt

Avdelingsdirektør i Nav Trøndelag, May Beate Haugan, oppfordrer flere til å gjøre det samme som Moltu.

– Det er viktig at man i tiden som permittert tenker kreativt. I utgangspunktet har de som er permittert en arbeidsplass å komme tilbake til, men med dagens situasjon er det ikke nødvendigvis slik for alle. Mange venter for lenge med å orientere seg på nytt, fordi de tror de har en jobb å dra tilbake til, sier Haugan.

Nav oppfordrer alle permitterte til å registrere CV-en sin på arbeidsplassen.no. Her ligger det per dags dato over rundt 1800 ledige stillinger i fylket. Ifølge Haugan er det gode muligheter til å skaffe seg en ny jobb – dersom man både tenker utradisjonelt med tanke på bransje og kanskje er villig til å flytte på seg.

– Det kan være spennende å prøve ut et helt annet yrke enn det man hadde i utgangspunktet. Det er også flere ledige stillinger hvor man ikke trenger noen spesiell kompetanse. Permitteringstiden kan uansett brukes til å fylle på med kompetanse, tenker vi. Det er kommet ordninger slik at det er mulighet til utdanning og kompetanseheving under permitteringsperioden.

Ifølge Haugan er det akkurat nå mange ledige stillinger innenfor helse og omsorg, havbruk og bygg- og anleggsbransjen.

Flest unge

Ferske tall fra Nav Trøndelag viser at det nå er 15 891 som er helt ledige mot 18 432 i forrige uke. 13 120 er delvis ledige, mens det i forrige uke var 12 360. Aller høyest er ledigheten i aldersgruppa 20 til 24 år med 10,7 prosent, tett etterfulgt av aldersgruppa 25 til 29 år med ni prosent. Til sammenligning er ledigheten i aldersgruppa 50 til 59 år 4,3 prosent.

Distriktssekretær i LO Trøndelag, Kristian Tangen, peker på at det er særlig unge som lider når arbeidsledigheten går opp.

– Resterende ledighet har den siste tiden gått ned, mens ungdomsledigheten har holdt seg jevn etter koronautbruddet, sier Tangen, og legger til:

– Det bekymrer LO. Unge er de første som mister jobben og ofte de siste som kommer tilbake når ledigheten stiger.