Younes (16) har søkt på 30 ulike jobber i Trondheim: - Haster med å søke, sier LO

- Jeg trenger først og fremst en sommerjobb, men har leita en stund etter vanlig deltidsjobb også. Det er vanskelig. Men det er enda vanskeligere nå med korona, mener Younes Vik (16) fra Trondheim.

Som mange andre på hans alder er han på jakt etter sin første ordentlige jobb, gjerne innen serviceyrker i butikk eller i restaurant. Men det er ikke bare enkelt.

- Nå har det jo åpna litt opp igjen, men før påske var det nesten ingen steder som hadde åpent. Ikke mange steder å kunne levere en søknad hos da, sier Younes.

30 ulike jobber

16-åringen forteller at han i alle fall har søkt på 30 ulike jobber. I begynnelsen var han litt mer kresen, og søkte hos spesifikke klesbutikker og restauranter.

- Jeg skjønte det ble vanskelig å få napp, og nå har jeg søkt på alt som er. Jeg har fått svar fra noen, men da har tilbakemeldingen vært at de ikke ansetter nå, men kanskje etter sommeren.

Ifølge Younes er flere venner av ham i samme båt, selv om ikke alle har et like stort pågangsmot som han.

- Jeg kjenner ikke noen som har prøvd så mye og hardt som det jeg har. Nå skal jeg fortsette å søke hos dagligvarebutikker, og stikke innom hos dem jeg allerede har søkt på tidligere, som en påminnelse.

- Se etter muligheter i alle deler av Trøndelag

Tord Lien, regiondirektør i NHO, anerkjenner at jobbmarkedet for unge på jakt etter sommerjobb eller deltidsjobber er ekstra utfordrende i år - spesielt i Trondheim.

- Det er i utgangspunktet enklere å få seg sommerjobb utenfor Trondheim der det er stor matproduksjon og gartnerier, enn inne i byen. Tallene vil vise at dette skillet er enda sterkere i år. Det er mye usikkerhet i næringer som reiseliv og handel, og mange er sikkert avventende til å signere jobbavtaler.

- Har mange trukket tilbake stillinger som egentlig er lyst ut og besatt?

- Svaret på det er ja. Det har medført at mange som har fått tilbud om jobb, likevel ikke vil få det. De som kommer inn sist, må først ut. Det er en generasjonsdimensjon ved dette som vi må erkjenne, sier Lien og utdyper:

- Det å være arbeidsledig i noen måneder i sommer er selvfølgelig ikke gøy, men en potensielt alvorlig konsekvens er langvarig ungdomsledighet som er høy og biter seg fast. Det er ikke håndterbart om de samme unge går år etter år uten jobb, det blir et helt annet problem, både for individet og samfunnet. Sommerjobb er veien inn i arbeidslivet for mange.

Selv om han trekker fram jobbmarkedet som vanskelig akkurat nå, mener Lien det fortsatt er mulig å få seg jobb til sommeren - selv om det begynner å bli travelt.

- I andre deler av Trøndelag vil etterspørselen etter arbeidskraft være minst like stor som ellers. Har du tenkt å jobbe i en måned eller noen uker i sommer, oppfordrer jeg unge til å hive seg rundt, ta tak og se etter muligheter i alle deler av Trøndelag.

LO: Søk på jobber du normalt ikke ville søkt på

Selv om dagens situasjon er preget av høy ungdomsledighet og strenge restriksjoner i hverdagen, er det mulig å finne en sommerjobb.

Det sier Martin Morken, som er ungdomssekretær i LO Trøndelag. Han påpeker at arbeidsmarkedet ikke er som tidligere år, og har du tenkt å arbeide i sommer, haster det med å søke.

- Vi oppfordrer også å søke på jobber som normalt ikke hadde vært aktuelle å søke på. En rask kartlegging viser at det er flere småjobber som enda ikke er besatt, og usikkerheten rundt ferieavvikling gjør at også nye sommerjobber kan bli tilgjengelig først nå, sier ungdomssekretæren.

Han oppfordrer til å se etter jobbannonser i aviser, hos NAV, på FINN, kommunen sine nettsider og lignende.

- Bruk nettverket ditt, venner av foreldre, foreldre til venner og så videre. Snakk med personer du kjenner, sjansen for at de har hørt om en ledig sommerjobbstilling er ganske stor. Gå rundt på arbeidsplasser og spør om sommerjobb, sier Morken.

- Dessverre lyser ikke alle arbeidsplasser ut sommerjobber, så det gjelder å oppsøke arbeidsplasser der det kan være mulig.