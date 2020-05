Nå kommer videochatting til Tinder

Sammenlignet med mange andre apper og sosiale medier, har måten Tinder lar brukerne sine kommunisere på, vært ganske grunnleggende og lite variert. Har du fått en match, har det primært vært gjennom tekstmeldinger og sending av GIF-er.

Nå melder The Verge, også omtalt av Tek.no, at Tinder vil rulle ut en videochat-funksjon.

I løpet av juni

Ifølge Tek.no vil den nye funksjonen komme «... sent i andre kvartal», altså sannsynligvis en eller annen gang i juni.

The Verge spekulerer i hvordan Tinder vil håndtere eventuelle regelbrudd som vil oppstå når det blir mulig å kommunisere med video, som for eksempel et system som gjenkjenner støtende bilder - enten hos dem selv, eller hentet fra en tredjepart.

Aktivitet økt med 35 prosent

Det er Match Group som eier Tinder, og som har offentlig informasjonen om video-funksjonen. I samme rapport opplyser de at mange har gått over til å date virtuelt via telefon eller video på grunn av korona - noe som kan forklare satsingen på denne funksjonen akkurat nå.

I tillegg sveiper vi mye mer enn normalt i disse tider, skal vi tro Match Group. Spesielt brukere under 30 år - der skal aktiviteten ha økt med hele 35 prosent.