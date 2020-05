Flytter og utvider i Midtbyen: - Vi har sett på lokaler i mange år

Det sier daglig leder ved Tessem Brudesalong, Siv Elin Tønne. Hun tok over salongen i 2013, etter å ha jobbet deltid ved salongen noen år tidligere.

- Jeg trivdes veldig godt og da jeg hørte at salongen skulle legges ned, tenkte jeg at jeg måtte ta over, sier hun.

Inn i bykjernen

Tønne har over flere år sett på nye lokaler for brudesalongen. Like etter jul var timingen på plass, og i februar ble det skrevet kontrakt. Nå flytter Tessem Brudesalong fra Leuthenhaven til Nordre gate.

Siste årsregnskap viser at Tessem Brudesalong hadde en omsetning på 3,1 millioner kroner i 2019. Resultatet før skatt viser et overskudd på rett i overkant av 200 000 kroner.

- De to siste årene har vi hatt en fin utvikling som gjør at vi trenger mer plass. Vi har vokst ut av de gamle lokalene, og for å yte den servicen som vi mener at brudene fortjener, må vi ha større plass, sier Tønne.

De gamle lokalene på Leuthenhaven er på rundt 100 kvadratmeter, mens de nye i andre etasje over Big Bite i krysset mellom Nordre gate og Thomas Angells gate er på 228.

– Det har alltid vært en drøm å komme enda mer inn i bykjernen. Å flytte hit føles fantastisk, sier Tønne.

Med større lokaler blir det også ei større systue, som nå skilles ut som en egen virksomhet under navnet Atelier Jusi. Daglig leder for systua, Julie Utstrand, forteller at systua i de nye lokalene blir på hele 60 kvadratmeter.

– Større systue betyr et utvidet tilbud. Nå får vi muligheten til å bistå alle som har behov for søm og skreddertjenester i Trondheim, og vi kommer i tillegg til å blant annet holde sykurs. Vi driver også med syom-prosjekter, sier hun.

Lå an til tidenes vår

Som for så mange andre butikkdrivere, kom koronautbruddet også som et sjokk for Tønne og Utstrand.

– Det lå an til å bli tidenes vår, men så sa det plutselig stopp. Jeg føler likevel at vi har hatt mer aktivitet i butikken enn forventet. Mange har flyttet bryllupene sine, men ikke så mange som vi hadde trodd. Flere har gjennomført på alternative måter, forklarer Tønne, og får støtte fra Utstrand som har hatt mer å gjøre enn forventet også i systua.

Selv om omsetningen ikke har vært helt som planlagt denne våren, ser de lyst på framtiden.

– Folk kommer mest sannsynlig ikke til å slutte og gifte seg. Kanskje flere til og med blir mer opptatt av de nære tingene etter dette. Så lenge folk fortsetter å gifte seg, skal dette gå fint, sier Tønne og smiler.

Både hun og Utstrand forteller at de kommer tett på kundene sine.

– Det er mye følelser knyttet til det å skulle gifte seg. Det er mye tårer og følelser, og det er ofte at vi griner på jobb. Vi er opptatt av at opplevelsen med å kjøpe en brudekjole skal være fin, og med nye lokaler kan vi legge enda bedre til rette for det, sier Tønne.

– Hell i uhell

Før innflytting i de nye lokalene er det mye som gjenstår, men driveren tar sikte på å kunne flytte inn i begynnelsen av juni.

– Våren er vanligvis hektisk, og vi har mange ganger tenkt på hvordan vi skulle klare å håndtere flyttinga midt i høysesongen. Koronautbruddet har sånn sett gitt oss bedre tid til å flytte, sier Tønne.

Tessem Brudesalong har også laget nettbutikk denne våren.

– Det har vært en drøm i mange år. Det ble litt hell i uhell, legger hun til og smiler.