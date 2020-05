Nicole (28) sitter koronafast på en seilbåt i Karibia

Nicole Carlsen og kjæresten Sam Hawkins Pitman kastet loss fra Stavanger høsten 2018.

Målet langt der framme var New Zealand, hvor Pitman har familie. På den lange ferden skulle de besøke mange land og øystater.

I januar kom de fram til Karibia. Nå er Carlsen stuck i Le Marin på den franske øya Martinique alene. Kjæresten dro på jobb i Australia før pandemien brøt ut og får ikke komme tilbake. Paret vet ikke når de får se hverandre igjen.

– Det kan ta en måned, men det kan og ta seks. Så vi forsøker nå å finne ulike løsninger på hva vi skal gjøre hvis han ikke kommer seg tilbake, skriver Carlsen i en e-post.

Stengte grenser

Det begynner å haste fordi orkansesongen nærmer seg. Planen var å fortsette seilturen videre og sette båten trygt på land på Trinidad. Øya regnes for å være utenfor orkanbeltet og forsikringsselskapet dekker ikke skader som en eventuell naturkatastrofe måtte forårsake seilbåten i løpet av orkansesongen.

– Selv om jeg har fått mye mer seilerfaring og kompetansen min har vokst

enormt på denne turen, så er jeg langt fra å være i stand til å seile fra en orkan på egen hånd, skriver Carlsen.

Med båten trygt på land i Trinidad ville paret dra tilbake til Norge. Hjemme skulle Carlsen jobbe for å tjene mer penger til den lange seilturen, mens Pitman skulle fortsette pendlingen til jobben på en supplybåt i Australia hver femte uke.

På grunn av virussituasjonen ser det ut til at alle planene går i vasken.

Flytrafikken til og fra Martinique er kraftig redusert og det er innført strenge reiserestriksjoner. Trinidad og Tobago stengte grensene sine på ubestemt tid 22. mars.

– Nå frykter jeg at Sam ikke kommer seg tilbake til Martinique og at alle grenser forblir stengt til orkansesongen starter, skriver Carlsen.

UD fraråder reiser

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Rådene gjaldt i første omgang fram til 14. april, men er blitt forlenget på ubestemt tid.

Siden koronasituasjonen brøt ut har regjeringen samarbeidet med flyselskaper og reiseoperatører for å nordmenn hjem fra utlandet. Ifølge UD har 2400 nordmenn blitt hentet hjem gjennom dette samarbeidet. Ordningen er forlenget fram til 1. mai, men avhenger av at flyplasser og grenser er åpne.

– Mulighetene Utenriksdepartementet har til å bistå nordmenn med å reise hjem blir mer begrenset etter hvert som mulighetene i andre land snevres inn. Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i fram til det igjen blir mulig å reise igjen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Spøkelsesby

Selv har ikke Carlsen vært i kontakt med UD, hun regner heller ikke med at hun kommer seg hjem til Norge.

– Seilbåten er hjemmet mitt, og det er derfor jeg har valgt å bli her for nå. Det er en del andre norske båter her som jeg er i kontakt med som også har blitt igjen, skriver Carlsen.

Per 27. april har Martinique registrert 175 smittetilfeller og sju personer er innlagt på intensivavdeling. Koronautbruddet har kostet 14 mennesker livet.

– Vi har kun lov til å forlate hjemmet for de mest nødvendige ærender (handle osv). Vi har lov til å gå tur, men det er maks en time og maks en kilometer fra hjemmet. Vi må ha med oss et signert skjema og legitimasjon hver gang vi går ut, hvis ikke risikerer man en bot på 130 euro. Sosiale sammenkomster med andre er også helt forbudt, så det er nokså strengt. Denne lille byen som var yrende med folkeliv for bare noen måneder siden, føles som en spøkelsesby nå og man ser svært lite folk ute, skriver Carlsen.