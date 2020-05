Har du barn, har du trolig bladd i tegningene til Jens (26) fra Malvik

Forrige uke snakket vi med Oda Glasø Lyngaas (22), som gikk fra å være ekstrahjelp til daglig leder på tre måneder.

Denne gang har vi snakket med et annet ungt jobbtalent som vi har fått tips om - 26 år gamle Jens A. Larsen Aas fra Malvik.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på hjemmekontoret foran tegneskjermen, som frilansillustratør. Det går i all hovedsak i barnebøker. Barnebøker for Gyldendal og Cappelen Damm. For førstnevnte har jeg Brillebjørnserien jeg gjør sammen med Ida Jackson. Den ene halvparten av året går med til det, og er hva som kan minne mest om en fast stilling. Og så går den andre halvparten med til ymse illustrasjon- og designoppdrag. Til hustling.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har en fireårig bachelor i illustrasjon fra Academy of Art University i San Francisco.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg var i Oslo en drøy uke etter jeg hadde fullført studiene sommeren 2016, for å delta på en workshop en tidligere lærer holdt. Tidligere det året hadde jeg sendt ut e-poster til omtrent alle designbyrå i Oslo, om at jeg snart ville være uteksaminert og ledig. Maria Sætre i tidligere Commando Group var utrolig raus og ba meg stikke innom når jeg var klar.

- Så jeg gjorde det. Hun rådet meg til å prøve lykken hos forlagene, og ga meg navnet på en redaktør i Cappelen Damm. Med A3-porteføljen under armen gikk jeg uanmeldt bort til Cappelen Damm i Akersgata 47/49, spurte i resepsjonen etter en Steffen Sørum, og fikk vist han mappa mi. Da jeg sjekket jobbmailen et par timer senere, hadde jeg et oppdrag fra de i innboksen.

- Shout-out til Steffen, som tok seg tiden til å sette seg ned med en dongerikledd trønder. En svett trønder. Husker det var veldig varmt den dagen, og at dette var tiden før jeg gikk over fra jeans til chinos.

- Shout-out til chinos også.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Lagerjobb - og senere grafisk designer - hos faren min! Var 12 år gammel.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Noen ordentlige store tabber har jeg til gode å ha. Knock on wood. Men en tabbe jeg stadig gjør, er å sitte for lenge med problem. Med en sko jeg ikke får til å tegne i det og det perspektivet, eller en komposisjon som ikke går opp helt. Som regel gjelder det å bare bytte arbeidsoppgave. Gjerne sove på det. Og når jeg setter meg ned med det dagen derpå, løser jeg det på fem minutter.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- På gode dager er tegnegleden nok i seg selv. På ikke fullt så gode dager, bretter jeg opp ermene mest så jeg skal få tid til andre ting enn tegning. En halvtime jeg sløser bort på Instagram, er en halvtime jeg må ta igjen senere, og det går utover nattesøvnen, treningen, og sosiale sammenkomster.

- Motivasjon er én ting. For meg er rutiner og system så mye mer sentralt. Å stå opp samme tid, komme i gang til samme tid, la mobilen ligge utenfor kontoret, blokkere alt av nettaviser i Chrome. Vaner og rutiner er mye mer pålitelig enn motivasjon, som er flyktig.

- Det er ironisk, men jo mer man kan få frilanstilværelsen til å ligne på en faktisk jobb, jo bedre.

Over 15 000 følger tegningene og illustrasjonene til Jens på Instagram:

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg kommer ikke på noen umiddelbare utfordringer med å være ung. Man har vel ikke alle årene med erfaring bak seg, slik en eldre illustratør har. Det er passe tynt med informasjon rundt prising og kontrakter innen illustrasjon, så man må rett og slett bare e-poste de som har vært i gamet litt lengre, og høre med de. Alle de jeg har spurt, har vært utrolig greie og svart meg med flere avsnitt.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- I jobben min er jeg kreativ hele tiden, mens jeg på privaten er et vanedyr uten like, og ja, litt traust. Det skal mye til før jeg hiver armene opp i været over noe. Så der er det nok en forskjell mellom hvordan redaktørene mine og vennene mine ser meg. Eller kanskje redaktørene mine også anser meg som det vanedyret jeg er. Jeg er usikker på om de har plukket opp at jeg går i samme antrekk på hver eneste forlagsfest...

Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

- Stikk frem hodet! Hørte en illustratør på en podkast si at man må være på grensen til irriterende. Det ligger noe i det. Det er virkelig en fordel å være litt innpåsliten i illustrasjonsbransjen hvor så mange - meg inkludert - er innadvendte typer av natur.

Hvor ser du deg selv om ti år?

Tegnemessig håper jeg at jeg fortsatt forbedrer meg og aldri stopper opp. Utover det, tar jeg det litt som det kommer.