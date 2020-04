Åpnet butikken på Solsiden i stillhet: - Jeg er glad for at vi klarte å bygge den opp til slutt

– Det ble ikke helt den store åpningen vi hadde håpet på, sier hun.

For fem år siden stengte de to siste Vic-butikkene i Trondheim dørene. Siden da har kjeden hatt fokus på å etablere seg i byen igjen, men Isachsen forteller at det har vært viktig å finne den rette beliggenheten.

Reglene for øvelseskjøring forenkles – inntil videre Statens vegvesen forenkler reglene for å øvelseskjøre. Det er nå lov å øvelseskjøre selv om man ikke har gjennomgått førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs.

Har lett etter lokaler

– Det har vært en bevisst leting etter en ny lokasjon. Da Solsiden kom opp som et alternativ, ble det veldig interessant, sier Isachsen, som er daglig leder ved den nye Vic-butikken.

Vic inngår i motehuset Voice Norge. I tillegg til merkevarer som Calvin Klein, Hugo Boss og Riccovero, har de også sine egne merker – både til damer og menn.

Butikken på Solsiden er innredet med kjedens siste design, og er ifølge Isachsen blant de nyeste i landet. Å bygge opp butikken ble ikke helt som hun hadde sett for seg.

– Det ble en spesiell periode. Planen var å åpne butikken 19. mars og vi jobbet lenge mot det, men helga før siste innspurt ble situasjonen alvorlig med tanke på koronautbruddet. Da ble åpningen satt på vent, forklarer hun.

– Samtidig er jeg glad for at vi klarte å bygge den opp til slutt. Vi har fått god informasjon fra Voice Norge underveis. Det har føltes trygt å åpne butikk, til tross for at situasjonen har vært som den har vært, legger hun til.

2020 skulle bli et spesielt år for trønderbedriften. Nå ryker sesongen Daglig leder i Hugos tivoli, Ida Kristin Johansen (28), frykter at hele bransjen dør etter at regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte har satt en stopper for tivolisesongen.

Stille på senteret

17. april kunne hun omsider åpne dørene. Det skal normalt være seks ansatte tilknyttet butikken, men per dags dato er det tre.

– Vi skal hente de ansatte inn gradvis. Jeg ser for meg at hele teamet er på plass om 14 dager, og jeg gleder meg til vi blir en stor gjeng, sier hun og smiler.

Til tross for at åpningen ble stille og rolig, har hun merket stor forskjell den siste uka.

– Det har vært stille på senteret, men stadig flere tar turen innom. For oss er det viktig at kundene føler seg trygge, og vi ivaretar de hensynene vi må ta i disse dager, forklarer hun.

De som har vært innom, er også tilsynelatende glade for at Vic er tilbake i bybildet ifølge Isachsen.

– Vi har en historie i Trondheim, og vi har kun fått gode tilbakemeldinger. Nå må vi vise at vi er her.

Vic har flyttet inn i de gamle lokalene til Sportshuset Outlet i andre etasje i kjøpesenteret.

– Vil ta vare på butikkene

Isachsen er spent på videre utvikling av både dagens situasjon og butikkens drift.

– Jeg tror mange er interessert i å få en normal hverdag igjen. Det merker vi også på kundene våre. De vil lufte seg og er lei av å være inne, sier Isachsen, etter å ha holdt åpen butikk i knapt to uker.

En annen ting hun har bitt seg merke i er at kundene er opptatt av hvordan det går.

– Jeg tror mange har fokus på å ta vare på butikkene, framfor nettet. De vil ha en plass å gå til. Mange har hatt lyst til å prate med oss og har spurt oss hvordan det egentlig går. Det setter vi pris på.

Butikken har gradvis utvidet åpningstiden de siste to ukene, og nærmer seg nå senterets åpningstider som er fra klokken 10.00 til 21.00 på hverdager.