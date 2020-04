Kvinner fortsetter å ta flere studiepoeng enn menn

Andelen menn som ikke oppnådde noen studiepoeng, er også høyere sammenlignet med kvinner, ifølge SSBs årlige statistikk for studiepoeng og fullført høyere utdanning.

– Dette betyr at kvinner i større grad dekker årlig studieprogresjonskrav, og at menn i større grad dropper ut, stryker eller ikke oppfyller krav som stilles for å bestå emner eller kurs ved universitet- og høgskoler, skriver SSB.

221 studenter utestengt fra høyere utdanning Norske universiteter og høyskoler har per 1. april i år registrert 221 saker der studenter er utestengt for juks, usømmelighet og farlig atferd.

Forholdet mellom oppnådde studiepoeng fordelt på kvinner og menn har vært jevn de siste ti årene, men andelen som oppnår over 60 studiepoeng har økt for begge kjønn.

Fordelingen viser ingen variasjon basert på fagfelt, ifølge undersøkelsen.