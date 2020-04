Nå kan permitterte kombinere studier og dagpenger, men kun fram til 1. september

Koronakrisen har ført til at rekordmange har søkt om dagpenger. Mens man tidligere måtte søke om å kombinere opplæring med dagpenger, innfører regjeringen nå en midlertidig ordning som gjør det enklere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger.

Det gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav, får utbetalt dagpenger som vanlig, heter det i en pressemelding onsdag. Ordningen, som gjelder fra 20. april til 1. september, gjelder alle typer kurs og opplæring.

– Mange av dem som nå ufrivillig står utenfor arbeidslivet, ønsker å bruke tiden på å sørge for at de har relevant og tidsriktig kunnskap når de etter hvert skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig er mange avhengig av dagpengeutbetalingene for å få hverdagen til å gå opp. Denne løsningen vil være bra både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgivere og for samfunnet i stort, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det vil fortsatt være et krav om at man samtidig er aktiv jobbsøker, og tilgjengelig dersom man får ny jobb. Det betyr at ordningen gjelder for dem som er permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger, og ikke for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.

Kritiske arbeidstakerorganisasjoner

Flere arbeidstakerorganisasjoner stiller seg positive til ordningen, men er krystallklare på at den bør vare lenger.

– Hvis dette betyr at du kan miste dagpengene etter 1. september etter at du har startet på et kurs, innebærer det en alvorlig begrensning. Mange vil kvie seg for å søke kurs som varer lenger enn til september i frykt for å miste dagpengene. Dette blir for uforutsigbart, sier Akademikernes leder Kari Sollien i en pressemelding.

Fra YS opplyses det om at de er fornøyd med krisetiltaket, men at ordningen ikke er et svar på omstillingsbehovet arbeidslivet står overfor.

– Behovet for å omstille norsk arbeidsliv var stort allerede før koronakrisen, men har nå blitt prekært. Mange av dem som nå er arbeidsledige, vil ikke komme tilbake i jobb med det første. Da kan vi ikke ha det slik at de må avslutte den utdanningen de starter opp nå under koronakrisen når ordinære regler gjeninnføres 1. september, sier 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

– Urettferdig

Akademikerorganisasjonen Tekna frykter at mange av deres medlemmer blir permittert over lengre tid. I en pressemelding skriver organisasjonen at de håper dette blir en mer langvarig ordning enn det som er skissert. Også ingeniør- og teknologorganisasjonen Nito sier de skulle ønske ordningen varte lenger enn til 1. september.

– Dersom krisen fortsatt ikke er over i september, håper jeg regjeringen vil la de som er arbeidsledige, og som har påbegynt studier, få fortsette, sier Nito-president Trond Markussen til E24.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive ordningen, men skriver i en pressemelding at det samtidig er en urettferdig forskjellsbehandling av norske arbeidstakere i permisjon, som Stortinget bør rette opp i.

– Arbeidstakere som nå er permittert fra jobb, får dagpenger mens de er i utdanning. Studenter som også er arbeidstakere, som nå blir permittert, får i hovedsak sin støtteordning som lån, sier leder i NSO, Marte Øien.