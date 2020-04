Færre meldinger om gonoré: – Det er som forventet siden utesteder er stengt

Nedgangen er særlig tydelig for mage-tarminfeksjoner, viser tall fra MSIS-registeret.

Klamydiamedisin rasjoneres på grunn av koronakrisen Legemiddelverket innfører rasjonering av azitromycin, som brukes i behandling av klamydia og gonoré. Antibiotikumet er blitt mangelvare under koronakrisen.

Antall meldinger til MSIS er her redusert fra 221 i de første to ukene i april i fjor til 43 i samme periode i år. Det tilsvarer en nedgang på over 80 prosent, skriver Folkehelseinstituttet i tirsdagens statusrapport for koronasmitte.

– Nedgangen kan skyldes smitteverntiltakene i forbindelse med koronaepidemien, for eksempel bedre håndhygiene, og at færre blir smittet på reise i utlandet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Også meldinger om gonoré har gått ned fra 62 meldinger i første halvdel av april i fjor til 13 meldinger i samme periode i år.

– Det er som forventet siden utesteder er stengt, og færre har vært på reise. Men noe av nedgangen må trolig også tilskrives redusert testing, sier Vold.