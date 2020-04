Denne uka får studentene stipend og lån for tre måneder på rappen

– Jeg er glad for at vi fikk på plass denne løsningen. Det vil gjøre at studenter som har blitt permittert fra deltidsjobb og mistet biinntekt som følge av koronautbruddet, har penger til utgifter som bo- og levekostnader nå – det hjelper på likviditetsbehovet på kort sikt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.

Denne uka, fordelt over tre dager, får studenter og elever stipend og lån for tre måneder på én gang. For en fulltidsstudent med elleve måneder studiestøtte tilsvarer det 27 550 kroner utbetalt.

Utvidet søknadsfrist og betalingsutsettelse

I alt vil 267 000 kunder få en utbetaling fra Lånekassen denne uken, og det utbetales til sammen 5,6 milliarder kroner.

I tillegg har Lånekassen utvidet fristen til å søke støtte til onsdag 15. mars, og regjeringen har også vedtatt at studenter som har mistet deltidsjobb og biinntekt som følge av koronautbruddet, kan søke om et ekstra lån fra Lånekassen på 26 000 kroner. Dette er en løsning studentene selv har utrykt stor misnøye med.

Før påske bestemte regjeringen at en milliard skal brukes for å omgjøre deler av tilleggslånet til stipend.

Det er mange som opplever en vanskelig økonomisk situasjon i disse dager, og så lenge koronaloven gjelder, vil det være mulig å utsette betalingen til Lånekassen - uten at man bruker av kvoten på 36 måneder.

Tirsdag gikk Lånekassen ut med at de senker fastrentesatsene med opptil 0,4 prosentpoeng fra 1. mai.

Studentene sliter med hjemmestudier Etter at skoler og høyskoler ble stengt 12. mars, har norske studenter økt skjermtiden sin med 30 prosent og sliter med å studere hjemmefra.

Omfattes av ny kompensasjonsordning



Den midlertidige kompensasjonsordningen for permitterte er klar. Permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter, vil også få lønnskompensasjon.

I ordningen reduseres arbeidsgivers lønnsplikt til to dager, og kompensasjon til permitterte sikres i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt for de to første dagene. Ordningen gjelder alle som berøres av kuttet i arbeidsgiverperioden.

– Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Ytelsen gis ikke for arbeidsdager, men for fem dager i uka. Pengene vil utbetales de første 18 ukedagene etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.