Har ikke råd til å stenge butikken i Trondheim: - Det er rørende å se at såpass mange bryr seg

Sammen med Ivar Djurhuus driver hun vintage- og bruktbutikken i Brattørgata. Siden 2017 har de hatt fokus på redesign, gjenbruk og miljø i Trondheim. Nå stuper økonomien ifølge Johansson, og hun er redd for at det vil få konsekvenser.

– Hvis alle de små, lidenskapelige nisjebutikkene i byen forsvinner, er det kun kjedene igjen. De er viktige å ha de også, men det blir ikke like mye sjel i Trondheim med kun dem, sier hun.

Vil ikke ta opp lån

Regjeringen har foreslått at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søle om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Som et annet tiltak, trådte loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i kraft 27. april – hvor staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet.

Johansson mener at regjeringens mange tiltakspakker så langt ikke kan hjelpe hennes foretak.

– Lån kan være vanskelig på sikt – spesielt når du er i en økonomisk knipe allerede nå. Vi er heldige som ikke har lån eller ansatte, men når vi ikke får inn noen penger, har vi heller ingenting å dekke utgiftene våre med. Tiltakene er før større bedrifter enn oss. Vi føler at vi er et talerør for mange innenfor miljø og klær i byen, og skulle ønske at innsatsen vår var verdig sosiale tjenester som dagpenger for eksempel, sier Johansson.

Jobber døgnet rundt

De har holdt butikken åpen gjennom hele denne perioden. Selv om det har vært færre kunder i butikken, har de få som har kommet innom satt pris på nettopp det.

– Kundene synes det er godt å møte andre og å ha noen å snakke med. Det er lett å føle på en ensomhet selv om man møter venner og kolleger gjennom internett.

– Vi synes selvfølgelig det er ekkelt å reklamere med at vi har åpen butikk akkurat nå, samtidig som vi må ha penger for å overleve. Det er en vanskelig balansegang, mener Johansson.

Ifølge henne har de ikke råd til å stenge, selv om de til tider har hatt lyst.

– Vi er jo redde for å bli smittet vi også, men det går ikke. Vi har jobbet døgnet rundt – både med å lage en helt ny nettbutikk og med å kverne ut nye løsninger for å overleve. Det er veldig stressende og har ført til mange søvnløse netter, sier Johansson.

En annen som også jobber døgnet rundt er Stian Andreassen ved Mat fra Hagen på Bakklandet. Til vanlig er det fire ansatte ved vegetarrestauranten, men i disse dager er det kun Andreassen som møter kundene bak disken da de andre er permitterte.

– Det blir veldig lange dager. Jeg jobber syv dager i uka og det har jeg gjort i tre uker nå. Det å overleve kommer ikke gratis. Det er tøft, men jeg er bare glad for at vi klarer å holde dørene åpne og har omsetning når resten av bransjen sliter, sier han.

Normal omsetning

For Mat fra Hagen er omsetningen som normal i disse dager, ifølge Andreassen.

– Vi er rigget for takeaway og som et moderne gatekjøkken. Det er en grunn til at vi holder til på Bakklandet. Der er det mye fine plasser å sette seg ned med maten. Like før krisen kom, fikk vi på plass levering gjennom Wolt og har hatt en del utkjøringer via dem. Det kommer i tillegg noen innom som tar med seg takeaway.

Da Mat fra Hagen reåpnet i høst etter konkursen i februar 2019, gjorde de det i mindre lokaler. Nå har restauranten 17 sitteplasser.

– Vi har ikke 140 sitteplasser å betale for i denne perioden – heldigvis. Vi fikk en kjempenedgang i omsetningen da tiltakene først kom, men noen dager senere var den tilbake på normalen. Nå selger vi samme volum som vi har gjort gjennom vintermånedene. På en annen side synes vi selvfølgelig at situasjonen er kjip, da vi hadde forventet ei skikkelig økning gjennom vårmånedene, sier Andreassen.

Utfordrende uker

Johansson peker videre på at det gjøres mye for at verden skal bli grønnere, både fra kommunens og statens side, men at det hjelper lite dersom koronakrisen rammer de små, grønne tiltakene.

– Alle initiativene kan gå dunken, og det hadde vært forferdelig om vi ble kastet tilbake i utviklingen, mener Johansson.

Ifølge gründeren har de siste ukene vært svært utfordrende. De baserer bedriftsmodellen sin på at kundene skal komme til butikken for å kjøpe plagg. Den siste tiden har de måttet omstille seg for å overleve. Et av tiltakene har vært å åpne nettbutikk gjennom Instagram. I likhet med mange små bedrifter har de også startet en kronerulling.

– Vi kan ikke gå og vente på en krisepakke. Vi må handle nå. Heldigvis er det mange som ønsker å bidra, og det er rørende å se at såpass mange bryr seg og synes at de små butikkene er et viktig tilskudd til bybildet, sier Johansson.