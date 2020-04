Han startet i oppvasken som 16-åring. Nå er Vu (28) daglig leder for egen restaurant i Trondheim

Forrige gang snakket vi med Elisabeth Anstensen (23), som hoppet over videregående og gikk rett i arbeid. Nå er hun sin egen sjef.

Et annet jobbtalent vi har fått tips om, er Vu Mai (28) fra Trondheim. Han er daglig leder hos Peppes Pizza Leangen, noe han har vært de to siste årene. Nå om dagen har restauranten kun åpent for levering og takeaway - men det går fortsatt godt for avdelingen.

- Peppes har valgt å fjerne leveringstillegget, så det er gratis levering. Det har egentlig vært veldig mye mer å gjøre, forteller han.

Røde tall til grønne

I sine to år som daglig leder har han gjort røde tall om til grønne, og avdelingen hans har også blitt nominert til «årets leveringsavdeling» i Norge to år på rad, innad i Peppes-systemet.

- Da jeg startet på denne avdelingen, kjørte jeg en analyse for å finne ut hva vi kunne bli bedre på, og jobbet ut ifra dette. Siden åpningen i 2014 har avdelingen slitt med synlighet, noe som har gått utover salget. Avdelingen har blant annet hatt tre forskjellige navn - tidligere het den for Sirkus og Falkenborg, forklarer Vu.

- Etter hard jobbing har vi kommet opp på det nivået vi hadde håpet på. Salget har hatt en veldig fin organisk vekst. Og vi har begynt å tjene penger! , legger han til.

Slik svarer Vu på våre spørmål om jobb og karriere:

Hvilken utdanning har du?

- Fullførte videregående med generell studiekompetanse.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg satte meg et mål om å komme meg inn i boligmarkedet, noe som krevde at jeg jobbet utrolig mye. Jeg jobbet på Peppes pizza i Kjøpmannsgata som servitør, sjåfør og kokk. I løpet av det året tok jeg på meg masse ansvar og var veldig frempå og offensiv.

- Samtidig som jeg fikk lånet til å kjøpe bolig, åpnet det seg en ledig stilling på Leangen. Min daværende daglig leder ba meg om å søke på denne stillingen, og her står jeg i dag. Utrolig takknemlig for at Peppes valgte å satse på en ung leder uten så mye ledererfaring.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var på Peppes Pizza-restauranten i Kjøpmannsgata, startet der som oppvaskhjelp da jeg var 16 år. Fikk denne jobben gjennom arbeidsuke, og har i løpet av tiden siden fullført videregående, vært i militæret og bodd på Bali.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det må vel være da jeg jobbet som servitør på Kjøpmannsgata. Da mistet jeg et brett med masse øl foran en stor gruppe. Det var flaut, siden vi hadde full restaurant og det var mye å gjøre.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- At jeg har et mål som jeg jobber mot å nå. At jeg får lov til å jobbe med det fantastiske teamet hver dag. At jeg får muligheten til å utvikle dem - noe av det viktigste for meg er at jeg kan løfte opp og utvikle mine ansatte og få det beste ut av dem. Være med og bidra til det gode arbeidsmiljøet vi har. Sammen er vi best!

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Erfaring! Et typisk svar fra unge i arbeidslivet, man lærer noe på veien hele tiden og fordelen er at man har så mye mer å lære. Som ung har man gjerne masse energi og overskudd. Får man alt dette til bli produktivt, så kommer man langt :)

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Det som har fungert for meg, er å sette realistiske mål til seg selv, vær offensiv og ambisiøs, men ikke for ambisiøs. Ikke være redd for å feile. Alle gjør feil, det viktigste er at man lærer av de feilene.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg har jo vært veldig lojal mot Peppes Pizza. Hovedgrunnen til det er at jeg trives og føler jeg blir sett og godt ivaretatt av Peppes-familien. Så om ti år ser jeg for meg at jeg er leder for en mye større avdeling der jeg kan få ut mitt fulle potensial. Om det er i Peppes Pizza? Håper det, men det gjenstår å se :)