Finn.no: Dette søker vi etter nå

Det sier Kathrine Opshaug Bakke, produktdirektør på FINN torget i en pressemelding.

Koronatiltakene regjeringen innførte for å bremse smitten, har uten tvil påvirket oss. Ikke bare har hverdagen blitt en helt annen: Skoler og barnehager holder stengt, mange har hjemmekontor eller er blitt permittert, og kinoer, utesteder, treningssentre og konsertscener har lukket dørene.

Dette er noe som også påvirker hva vi søker etter på Finn.no - Norges største markedsplass: På topplista over søkeord i perioden 12. - 25. mars finner vi blant annet sykkel, antibac, trampoline, Nintendo, skrivebord og Playstation 4.

Hjemme-optimalisering

– Søkeord-statistikken representerer helt klart tiden vi er inne i. Vi ser for eksempel at sykkel er på topp, som sikkert har sammenheng med at treningssentre er stengt og mange ønsker alternative treningsmetoder og aktiviteter, sier Bakke i pressemeldingen.

Hun legger til at det er tydelig at folk er på utkikk etter ting som kan optimalisere hjemmekontoret eller underholde barn.

Antibac er også langt oppe på listen. Finn presiserer imidlertid at tjenesten ikke lenger tillater annonsering av slike produkter, som for eksempel munnbind, støvmaske og desinfiseringsprodukter.

På Torget er nå de mest populære kategoriene: «fritid, hobby og underholdning», «sport og friluftsliv», «elektronikk og hvitevarer» og «hage, oppussing og hus».

Topp 10 søkeord

(i perioden 12. - 25. mars 2020)

Hele Finn.no:

Sykkel Antibac Rolex Sofa Skrivebord Hagemøbler Playstation 4 Nintendo switch Trampoline TV

Finn Torget:

Sykkel Rolex Antibac Sofa Skrivebord Hagemøbler Playstation 4 Nintendo switch Trampoline TV

