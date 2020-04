Rachel Nordtømme og André Villa venter sitt andre barn

- Det føles veldig bra å skulle bli mamma for andre gang. Jeg er heldig som er frisk og rask, og merker ikke så mye annet enn en voksende mage. Det er fint å fortelle det, nå som vi er over den magiske grensa, skriver Rachel Nordtømme i en tekstmelding til Trd.by.

Det var André Villa som først avslørte babynyheten:

– Jeg er litt usikker på om jeg kan si dette nå, eller - jeg kan vel det, jeg har fått godkjenning. Jeg har en til på vei, sa ekstremsportutøveren i podkasten «Rastløs med Villa» som kom med første episode mandag, ifølge VG.

Morten Hegseth selger huset sitt i Trondheim Eneboligen på Moholt ligger ute til en prisantydning på nærmere ni millioner kroner.

Mas om en lillebror

Fra før har paret sønnen Storm, og den lille familien er bosatt her i Trondheim.

- Vi har ikke tenkt på det så lenge, men da Storm ble fire år i desember gikk det opp for oss at det kanskje var på tide. I tillegg har han masa om en lillebror i et års tid, forteller Nordtømme.

- Samtidig har livet vært ganske behagelig etter at Storm ble to-tre år, så det har vært fint å bare være oss tre såpass lenge. Kunne aldri tenke meg to bleiebarn samtidig!

Termin til høsten

Nordtømme forteller at hun er i andre trimester, og derfor venter sin andre nå til høsten. Enn så lenge vet de ikke om det blir jente eller gutt.

- Storm trodde ikke helt på det i starten, siden han hadde spurt om å få en baby så lenge. Men etterhvert synes han det var veldig stas - så lenge det blir en lillebror og ikke lillesøster.