Slik er åpningstidene for polet og ølsalget denne påsken

Både Rema 1000 og Norgesgruppen har gått ut og anbefalt kunder å gjøre unna påskehandelen litt tidligere enn tradisjonelt, nettopp for å unngå køer og mange kunder inne i lokalene samtidig.

Vinn-vinn-situasjon. (For hvem liker vel egentlig verken kø eller smitterisiko?)

Så lenge holder vinen seg etter at flaska er åpna – Vin er såpass stabil at det tar lang tid før den blir ødelagt, sier kategorisjef i Vinmonopolet, Trond Erling Pettersen.

Og når det kommer flere helligdager etter hverandre, er mange kanskje spesielt opptatt av åpningstidene for polet og ølsalget.

Her vil vi også unngå køsituasjoner - så værsågod:

Åpningstider Vinmonopolet

Vinmonopolet har følgende åpningstider denne påsken:

Mandag 6. april: Vanlig åpningstid (til senest kl. 18)

Tirsdag 7. april: Vanlig åpningstid (til senest kl. 18)

Onsdag 8. april: Åpent til senest kl. 15.00

Skjærtorsdag: Stengt

Langfredag: Stengt

Påskeaften: Åpent til senest kl. 15.00

1. påskedag: Stengt

2. påskedag: Stengt

Vinmonopolet understreker imidlertid at flere av de mindre butikkene har andre åpningstider. Sjekk derfor ditt pol her.

OBS! Hjemlevering av polvarer er foreløpig stanset, da lovpålagt alderskontroll ved utlevering på dør ikke kan opprettholdes i dagens beredskapssituasjon, melder Vinmonopolet. Utlevering i butikk og henting på postkontor fungerer som normalt.

Slik er ølsalget

Ja, i Trondheim kommune er det slik at ølsalg er tillatt fra kl. 09 - 20 på hverdager, ifølge forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider. Dager før søndager og helligdager er det salgstid til kl. 18.

Det gir følgende tider for ølsalg denne påsken:

Mandag 6. april: Vanlig åpningstid (til senest kl. 20)

Tirsdag 7. april: Vanlig åpningstid (til senest kl. 20)

Onsdag 8. april: Åpent til senest kl. 18.00

Skjærtorsdag: Stengt

Langfredag: Stengt

Påskeaften: Åpent til senest kl. 15.00

1. påskedag: Stengt

2. påskedag: Stengt

Merk at koronasituasjonen kan gjøre at butikker/kjøpesentre har avvikende åpningstider.

Apropos koronasituasjonen...

Først av alt; det er selvfølgelig ikke noe galt i ta seg et glass i påsken!

Alkovettorganisasjonen Avogtil minner imidlertid om at det er viktig å holde på rutinene i hverdagen, og ikke skru opp alkoholforbruket selv om man har hjemmekontor eller er permittert fra jobb.

– Et ekstra glass for å takle kjedsomhet, tristhet eller stress kan være starten på et ekstra problem. Dette er heller tiden for å bruke alkovett og tenke seg ekstra godt om før du åpner flaska – særlig om du har barn hjemme, råder organisasjonen.

Og nettopp rutiner er kjempeviktig nå, ifølge psykolog: