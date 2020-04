Anders (26) er en av mange berørte trondheimsgründere: - Jeg bråvåkner hver morgen

Høsten 2016 opprettet Anders Olaus Lysholm selskapet Lysholm Bil AS. Bedriften har siden da hatt en kontinuerlig vekst, ifølge Lysholm selv. Han forteller at bedriften i snitt selger 25 biler i måneden. De siste par ukene har Lysholm kun solgt én.

- Vi hadde ikke forutsett denne situasjonen på forhånd, men er heldigvis godt rustet for å komme oss gjennom dette, sier han.

En solid økonomi

Lysholm Bil driver med kjøp og salg av brukte biler og formidlingssalg. Regnskapstallene fra 2019 viser en omsetning på rett i overkant av 63 millioner kroner. Resultatet før skatt viser et overskudd på 2,6 millioner. I 2017 og 2018 var omsetningen henholdsvis 18,2 millioner kroner og 40 millioner kroner.

- Vi har en solid økonomi. Vi har holdt pengene i selskapet og reinvestert i ansatte og utstyr, forklarer Lysholm.

Han er med andre ord ikke bekymret for at bedriften ikke skal klare seg gjennom koronakrisen, men påpeker likevel at de står overfor en kjip situasjon.

- Vi kommer oss gjennom dette, men det er selvfølgelig kjedelig å bare sitte her. I helga kom det snø og den måtte brøytes, men vi tjener ikke noe penger på det.

Lysholm forklarer at han er vant til å ha mye å gjøre når han kommer på jobb. Antall mailer, telefoner og besøk i butikken i Osloveien har gått betraktelig ned de siste ukene.

Bråvåkner hver morgen

I tillegg til Lysholm er det to ansatte ved Lysholm Bil AS. En av dem er nå permittert.

- Jeg prøver å beholde roen slik situasjonen er nå, men jeg bråvåkner hver morgen. Vi har store forpliktelser – med et høyt varelager og ansatte jeg gjerne vil ivareta som er bekymret for framtiden og jobben sin, sier Lysholm.

- Hvordan påvirker denne situasjonen deg personlig?

- I høst holdt jeg på å gå på veggen og måtte roe ned litt. Nå jobber jeg mindre enn før og tar bedre vare på meg selv. Det har resultert i bedre og mer effektiv jobbing også. I høst erfarte jeg at det er viktig å snakke om ting, og det samme tror jeg nå. Sitter du hjemme alene og tenker på hvordan det skal gå, blir du sprø. Du må få dagene til å gå, og det er alfa omega å snakke om hvordan du har det, mener Lysholm.

- Hvor mye penger taper dere i denne perioden?

- Jeg tenker ikke så mye på akkurat det, men ser heller framover og tar dag for dag. Det er ingen vits i å ha fokus på hvor mye man taper. Når hverdagen normaliserer seg igjen vil vi kanskje få en måned utenom normalen i den andre retningen.

Usikkert også i ettertid

Elise Dalby (24) driver hudpleiesalong hjemme i huset sitt i Trondheim. Som selvstendig næringsdrivende har de siste ukene vært svært usikre, ifølge henne.

- I tillegg vil det nok være usikkert i tiden etterpå også. Det vil ta en stund før alt går tilbake til normalen i denne bransjen. Skjønnhet og velvære er nok ikke førsteprioritet hos folk før dette er over. Mange har nok begynt å ta av sparepengene sine allerede, og prioriterer kanskje viktigere i tiden framover, mener hun.

Hun har drevet salongen i snart fem år og forteller at hun fram til de siste ukene har hatt nok kunder til å ha fulle arbeidsdager. Dalby jobber også som modell og med sosiale medier ved siden av.

- Jeg taper i hvert fall to måneders inntekt nå. Heldigvis har jeg en annen jobb ved siden av, men tenker mye på dem som ikke har det. Samtidig må vi tenke på at vi nordmenn har det ganske bra.

Kan få støtte

Tirsdag ble partiene enige om å sikre kontantstøtte til frisører og andre som gikk fra 100 til 0 i omsetning. Det skriver VG tirsdag ettermiddag.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges fram for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai ifølge avisen.

- Dette er en kritisk situasjon for oss som er selvstendig næringsdrivende. Alle tripper og håper på hjelp. Det blir spennende å se på fredag, sier Dalby, som har hatt stengt salong de siste tre ukene.

Taper penger hver dag

Vegard Emaus Nikolaisen (25) driver Emaus Estate som driver med eiendomsutvikling og utbygging. Også han merker at de siste ukene har vært annerledes.

- Vi har en stor oppdragsmengde på håndverkstjenester i privatmarkedet, men de største verdiene er plassert i salg av boliger. Der merker vi at det går nedover, sier Nikolaisen, og legger til:

- Det er mye usikkerhet og mange tør nok ikke å kaste seg rundt og gjøre den største investeringen i sitt liv akkurat nå.

Nikolaisen peker på at de taper penger hver eneste dag i denne perioden. Han er imidlertid glad for at de fire ansatte som er tilknyttet bedriften har noe å gjøre.

- Det hadde vært verre dersom jeg hadde slitt med å betale dem eller måtte ha permittert dem. Så lenge de ansatte har en jobb å gå til, har jeg det mye bedre.

Tapte anslagsvis 130 000

Magnhild Sundland (30) eier nettbutikken Faser Active som selger treningstøy. I mars hadde hun planlagt pop up-butikk på Trondheim Torg med et omsetningsbudsjett på 130 000 kroner.

- Jeg driver jo en nettbutikk, og det er ikke det verste i disse dager. Men mange av de planlagte arrangementene mine er avlyst. I tillegg opplever jeg en usikkerhet blant kundene mine. Mange av dem er lojale, men sparsommelige akkurat nå.

Blant tiltakene for å bedre situasjonen, tilbyr Sundland hjemmelevering i Trondheim.

- Det har fungert veldig bra. I tillegg har vi begynt å selge varer via sosiale medier, samt endret markedsstrategien. Jeg har gjort meg mer tilgjengelig, og tilbyr også gratis treningsprogram til de som handler. Jeg opplever at mange synes det er vanskelig å finne på variable treningsformer hjemme, sier Sundland, som er alene i Faser Active.