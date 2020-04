Nye metoder skal stoppe juks på hjemmeeksamen

For å redusere koronasmitte holder utdanningsinstitusjonene stengt. Mange studenter skal nå ta hjemmeeksamen, men universitetene og høyskolene sier de er bekymret for juks, skriver Kunnskapsavisen Khrono.

– Mange fag har allerede mye erfaring med å gjennomføre hjemmeeksamen. Der dette er nytt må vi sørge for at sensor er klar over at oppgaven er tatt hjemmefra med alle hjelpemidler tilgjengelig, sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo.

Etterlengtet krisehjelp til studenter Norske studenter var rasende etter at regjeringen bare ville hjelpe dem med mer lån og forskuddsutbetaling av støtte. Nå har Stortinget tatt grep.

Videobaserte løsninger hvor studentene gir muntlige besvarelser brukes blant annet av Høgskulen i Volda og VID vitenskapelige høgskole

Ved Norges handelshøyskole vurderes om lag halvparten av kursene som fikk innført hjemmeeksamen, ut ifra kriteriet bestått/ikke bestått.

– Da vi annonserte at det kom til å bli hjemmeeksamen førte dette til et stort engasjement blant studentene. De var blant annet bekymret for juks, og særlig i kurs der man vurderes etter en A-F-skala, sier prorektor for utdanning Linda Nøstbakken.