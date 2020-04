Klamydiamedisin rasjoneres på grunn av koronakrisen

Rasjoneringen innføres for å sikre at pasienter som har behov for azitromycin får det, opplyser Legemiddelverket.

Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret. Legemiddelverket opplyser at det finnes en rekke alternativer til azitromycin.

Apotekene får ikke levere ut azitromycin på hvit resept, unntatt øyedråper og resepter skrevet ut før 31. mars. Det er ingen restriksjon for blå resept. Rasjoneringen gjelder for enkeltpasienter og ikke for helseinstitusjoner eller skipsmedisin.