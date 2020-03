Morten Hegseth selger huset sitt i Trondheim

- Det stemmer at vi skal selge det vi begge synes er et fantastisk hus. Visningen er allerede på torsdag, svarer Morten Hegseth via kommunikasjonsrådgiver i TV 2, Anne Martha Leidland.

Det er nesten nøyaktig to år siden programlederen og VGTV-profilen kjøpte huset på Moholt sammen med ektemannen Anders Riiber.

Dette tjente de trønderske influenserne Vi har tatt en titt på hva flere av Trondheims internettfenomener tjente i 2018, og hvilken formue de har.

«Særdeles påkostet»

Boligen, som i Finn-annonsen beskrives som «særdeles påkostet med høy standard», har en prisantydning på 8 750 000 kroner.

- Hvordan oppleves det å skulle selge huset sitt, midt i koronakrisen?

- Det vet vi jo ikke før vi har solgt, men vi antar at både kjøp og salg av bolig vil få samme korona-effekt.

- Flytter av praktiske årsaker

- Betyr hussalget at du forlater Trondheim?

- Vi flytter av praktiske årsaker, men hvor det blir vet vi fremdeles ikke. Når det er bestemt skal jeg være den første til å poste skrytebilder på Instagram-story, svarer Hegseth, som foreløpig ikke vil gå nærmere innpå hvorfor og hvor de flytter.