Russen får tilbud om billetter til andre festivaler etter LS-avlysning

Dette kommer fram i en e-post som går ut til alle som har kjøpt billett til årets Landstreff.

Russen får ikke pengene igjen, men i mailen står det at alle som har billett til årets LS kan velge mellom disse alternativene:

Back Together by LS (neste år).

To festivalpass til Elvefestivalen i Drammen.

To sesongkort til Kongeparken.

Ett weekendpass til Palmesus.

Dette er festivalpass til festivaler senere i år. Blir disse avlyst vil man automatisk få billett til neste års arrangement.

Eget arrangement

Årets Landstreff ble avlyst onsdag forrige uke. Det var formannskapet i Gjesdal kommune som satte ned foten på grunn av koronautbruddet.

Derfor måtte arrangørene tenke nytt.

«Vi ønsker mer enn noe annet at årets russ 2020 skal få de samme spektakulære opplevelsene som tidligere årskull. I den anledning ønsker vi å invitere alle med billett til LS2020 til en eksklusiv helg i mai 2021, på et helt eget arrangement», står det i en arrangementsbeskrivelse av Back Together på Facebook.

Delte meninger

Byas får opplyst at Landstreffet vil refundere tilleggsgoder som utgifter til camping, hotell og merch. Selve billetten vil derimot ikke bli refundert.

Andreas Ryggvik Karlsen, president for russen ved Thora Storm videregående skole, forteller at veldig mange blant årets trønder-russ har billett til Landstreffet - inkludert ham selv.

- Umiddelbart synes jeg det hadde vært best å få igjen pengene. Jeg er heldigvis gira på å dra på festival i sommer, og kommer til å dra på Palmesus.

Ryggvik Karlsen forteller at de fleste kompisene hans synes Landstreffets løsning er dårlig, og at andre russegrupper i Trondheim har gitt uttrykk for at de heller vil få refundert billettkostnaden.

- Jeg skjønner at folk vil ha igjen pengene sine, det er ikke alle som får til å dra sånn som jeg har mulighet til. Det er ikke et godt nok tilbud, selv om det funker for min del, sier han.

Derfor får ikke russen penger

Pressesjef Aasmund Lund mener på sin side at Landstreffet har kommet med gode erstatninger til årets arrangement.

Årsaken til at Landstreffet ikke kan refundere pengene er at mange av utgiftene til årets arrangementer Lund Gruppen står bak, allerede er betalt.

– Vi har hatt store investerings- og produksjonskostnader. Alle våre driftsselskapet er stengt ned og alt av medarbeidere er permitterte på grunn av pandemien som nå herjer verden, sier Lund.

– Flere sier de skal i militæret eller starte på studier. Er det umulig for dem å få pengene sine igjen?

– Ja. Vi har stor forståelse for frustrasjonen og føler med dem, men det er derfor vi har satt opp andre gode alternativer i år. For vår del handler det om å overleve i den pandemien vi er i. Vi klarer dessverre ikke å gjøre alle 100 prosent fornøyde, sier Lund.

Russen har fått en frist til 3. april med å bestemme seg for hvilke alternativer de ønsker å benytte seg av.

– Vi er nødt til å vite hva vi skal jobbe videre med. Derfor er den fristen viktig, sier Lund.

Oppfordrer folk til å klage

Forbrukerrådet er ikke imponert over avgjørelsen.

– I utgangspunktet er det ikke godt nok å flytte arrangementet et år fram i tid. Utgangspunktet her er en avlysning. Da mener vi at man vil ha rett på å få pengene igjen, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Hun peker på at tidsaspektet er vesentlig, om arrangementet kan flyttes og holdes innenfor «rimelig tid». Her er derimot omstendighetene spesielle, siden russearrangementer skjer innenfor en begrenset periode.

– Et russearrangement vil ikke være hensiktsmessig å flytte. Et arrangement neste år vil ikke være det samme for gruppen som egentlig er russ i år, sier Skarderud.

– Hva bør russen gjøre?

– Først og fremst bør man sende en e-post til arrangøren og be om pengene igjen. Løser ikke dette saken, kan man opprette klagesak hos oss, sier juristen.