Innehelg? Her er fem ting du kan gjøre om du ønsker å gjøre en forskjell

Det manes til dugnad på sosiale medier. Først og fremst for å redde liv og helse, men koronapandemien truer også den lokale favorittbutikken, -spisestedet eller -artisten.

Da er det greit å vite at det å holde seg inne ikke er det samme som å gjøre ingenting.

Her kommer noen tips til hva du kan gjøre i helga - om du ønsker å gjøre en forskjell.

#1. Vær nyttig

Først av alt: For å hindre spredning av koronaviruset, er det viktig at folk som har fått beskjed om å holde seg hjemme gjør nettopp det.

MEN det kan selvfølgelig by på utfordringer. Hva om du er tom for viktige medisiner, har niks i kjøleskapet eller hund som må luftes?

Selv en snømann kan bli varm om hjerterota av å scrolle gjennom dugnadsgrupper på Facebook; folk tilbyr bakst og middag på døra, barnepass og splitting av antibac-flasker.

Så hvis du ikke har gjort det ennå, meld deg inn - og gjør noe for din neste denne helga!

(Nei? I så fall er det supert om du også lar være å hamstre i butikken og apotekene, dropper hytteturen og unngår ting som kan gjøre at du trenger helsehjelp. På forhånd takk!)

#2. Kos deg med takeaway

Alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme - og ja, det er selvfølgelig lov å kose seg!

Vi er heldige som har et så godt og variert mattilbud i vår region, men de aller fleste restauranter og spisesteder er nok avhengige av at det ikke blir fullstendig korona-stopp på kundene.

Det betyr at du i kveld kan gå for takeaway med god samvittighet!

#3. Handle med hjertet

Mens dagligvarebutikkene og apotekene opplever hamstring, er det verre med nisjebutikkene.

Detaljvarehandelen er i et presset marked fra før. Og koronakrisen vil trolig bety kroken på døra for mange.

I Trondheim er det nå flere butikker - i tillegg til spisesteder - som tilbyr gratis hjemlevering, for eksempel fra Midtbyen. Så hvis du ønsker å verne om din lokale favoritt, kan du jo handle ting du trenger herfra?

#4. Få en «kortreist» digital opplevelse

Korona har også rammet kulturbransjen hardt. Kinoer, teatre og museer holder stengt. Konserter, arrangementer og festivaler avlyses.

Men kreativiteten lenge leve!

På adressa.no har vi for eksempel strømmet direktesendte konserter med trønderske artister, og her på Trd.by kunne vi trene sammen med PT Tommy.

Apropos streaming: Mens strømmetjenester som Netflix og HBO neppe lider noen nød for tida (Netflix ser seg faktisk nødt til å redusere videokvaliteten), har korona stengt ned kinoer landet rundt. Det vil føre til at norsk filmindustri er helt avhengig av krisepakker for å overleve korona-krisen, ifølge Norsk filminstitutt. På Nettkino.no kan du nå leie norske filmer, og all fortjeneste går uavkortet til filmskaperne.

Et annet alternativ for å hjelpe det norske kulturlivet er #ingenrefusjon. Kort fortalt går det ut på at de som kan ikke ber om å få pengene tilbake for billetter de ikke får brukt, for å støtte artister som nå sliter økonomisk. (Eller som Byas-kommentator Fredrik Brimsø skriver: «Jeg vil i det minste fraråde å bruke den 200-lappen på å hamstre dasspapir.»)

#5. Ta vare på deg selv - og andre

Hjemmekontor, -karantene eller -isolasjon. Nettsider og nyhetssendinger stappfulle med siste koronanytt. Få klare svar om hvor lenge det vil vare.

Det kan bli litt mye, og det er ekstra viktig å ta godt vare på deg selv nå, ifølge helseekspertene: Det betyr å holde på rutiner, sove og spise godt - og ha sosial kontakt med andre, selv om vi kanskje ikke kan treffes fysisk.

Så fyr opp facetimen. Kjør «girls/boys night in». Kall in styrkene i Fortnite. Ring venner. Ring foreldre og besteforeldre.

Eller andre du tenker hadde satt pris på en telefon 💖