Trondheimsrussen er bekymra. - Vi er forberedt på alle scenario, sier russearrangør

Det sier Geir Arne Torgersen i Fastlane – som etter planen skal holde elleve arrangementer av ulik størrelse i Trondheim gjennom mai og i russetida.

Ifølge Torgersen er de både forberedt på at alt må avlyses, at arrangementene kanskje kan gjennomføres som planlagt eller en eventuell utsettelse om det skulle bli aktuelt.

- Ser ikke lyst ut

Etter koronautbruddet har russen i Trondheim forberedt seg på at det kanskje ikke blir noen russefeiring på dem i år.

– Det ser ikke lyst ut, sier russepresident ved Tiller videregående skole, Magnus Berg.

– Dette skal være et minne for livet, og nå kan det være at vi ikke får oppleve russetida. Det er veldig kjipt, men vi kan ikke risikere helsa heller, legger han til.

Både Berg og russepresident ved Trondheim Katedralskole, Hanne Søyseth, har fått flere henvendelser fra kommende russ som fortviler.

– Det er mange som kontakter meg og er bekymra for at russetida skal avlyses. Det er mange som allerede har brukt mye penger på russetida, sier hun.

Berg anslår å ha hittil brukt rundt 7000 kroner på russeklær, russelåter og landstreffet i Stavanger. Søyseth på sin side anslår å ha brukt rundt 2000.

– I tillegg har jeg jo jobba og vært en del på dugnad, samt styra og ordna som president. Jeg synes det er kjipt å ikke få noe igjen for det, sier Søyseth.

Vil ikke flytte

I forrige uke ble Facebook-gruppa «La oss utsette RT til sommeren» opprettet for avgangselever over hele landet.

– Mange tenker nok at vi kan flytte russetida til for eksempel i sommer eller rett før ferien. Jeg tror imidlertid at dagens situasjon vil vare såpass lenge at det blir nå eller aldri, sier Søyseth, som håper at i hvert fall noen av de planlagte festene og arrangementene kan gjennomføres i mai.

Hun sier at det også er laget ei privat gruppe for alle russepresidentene i Norge der utsettelse har vært et tema.

– Det har vært forslag til mange forskjellige løsninger, men jeg tror vi må ta det som det kommer i Trondheim, fortsetter Søyseth.

Berg på sin side synes det føles feil å skulle utsette når russetida alltid er i mai.

- Føler med russen

Geir Arne Torgersen i Fastlane forteller at de forholder seg til nasjonale og lokale myndigheters råd og føringer når det kommer til dagens situasjon.

– Jeg føler veldig med russen nå. Dette er noe de har sett fram til og planlagt i flere år, og noe de også har brukt mye tid og penger på. Å ikke skulle få feire 12 og 13 års skolegang er selvfølgelig veldig trist, sier han.

Torgersen uttalte til Trd.by i høst at Fastlane tok en økonomisk risiko på 2,7 millioner kroner for årets russefeiring.

– Hva vil ei eventuell avlysning ha å si for det økonomiske?

– Det ønsker jeg ikke å gå detaljert inn på, men det er ganske store summer. I og med at dette er vårt første år er det økonomisk utfordrende for oss om det skulle ende med avlysning, sier Torgersen.

Samme situasjon som i fjor

Videre sier han at en avlysning vil gjøre det vanskelig å videreføre Fastlanes russefeiring i framtiden.

Han peker på at de siden oppstarten har hatt tett og god dialog med kommunen og politiet, og at Fastlane vil fortsette med det.

– Jeg har hatt utallige møter med russ, og min erfaring er at dette en oppegående og fornuftig gruppe mennesker. Men vi har også fått en del tilbakemeldinger på at veldig mange kommer til å feire i mai uansett. Om det skjer så er vi tilbake til samme type ukontrollerte og utrygge arrangementer og fester som i fjor. Det er veldig uheldig slik som situasjonen er i dag, sier Torgersen.

Verken Berg eller Søyseth tror det kommer til å skje slik som situasjonen er nå.

– Hvis det derimot blir mindre strengt, tror jeg mange kommer til å dra ut for å feste – enten i telt eller med kompiser, legger Berg til.