For Nicholas, Henning og Christoffer er et kreativt hjem nøkkelen når de skal jobbe

Sammen driver de Videomakeriet som leverer alt fra video og podkast til foto, kurs og streamingtjenester.

De mener at det beste utgangspunktet for å være kreative er å ha et kreativt hjem.

– På den måten slipper vi å være kreativ til ei bestemt tid, men kan være det hele tiden og når vi vil, sier Nicholas.

Kjenner du noen unge som enten bor litt annerledes eller har gjort noe kult med hjemmet sitt på en eller annen måte? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Flyttbart podkast-studio

Det første man ser når du kommer inn i den rundt 200 kvadratmeter store leiligheten er alle bjelkene i stua. I tillegg ser du de mange sittegruppene og bordtennisbordet.

– Alt er flyttbart. Hver gang noen kommer hit, kan de banne på at noe er endret, sier Henning.

Guttene forklarer at stua brukes til så mangt – både filminnspillinger og fotooppdrag, for å nevne noe. I tillegg har de laget et eget og flyttbart podkast-studio i stua.

– For meg har det alltid vært en drøm å bo sammen med kreative folk. Ved å bo slik hviskes på en måte helger og hverdager ut. Å bo og å jobbe sammen har blitt en livsstil, forklarer Christoffer.

Tre ektefolk

De tre samboerne ser med andre ord mye til hverandre når de både jobber og bor sammen. De beskriver seg selv som tre ektefolk.

– Kommunikasjonen flyter hele tiden, og vi er flinke til å ikke henge oss opp i detaljer. Det tror jeg er viktig. Men det at vi kan dra på oppdrag sammen og ha såpass mye energi, er en stor bragd, mener Christoffer, som har bodd i leiligheten i to år, mens Henning og Nicholas har bodd der i snart ett.

De er obs på at de skal respektere hverandres alenetid.

– Det funker veldig bra – bortsett fra en krangel annenhver måned kanskje, sier Henning og ler.

Alltid åpent

Nicholas peker på at alle kollektiv er forskjellige. Hos Videomakeriet har de blitt enige om at døren alltid skal stå åpen for alle som har lyst til å komme inn.

– Vi ønsker at alle skal føle seg så velkommen som overhodet mulig. Her har vi både kunder og venner på besøk, sier han.

Med jevne mellomrom arrangerer de det de kaller selskap – og ikke vorspiel eller nachspiel.

– Når vi inviterer hit er det til selskap! Da kan folk drive med alt fra maling og podkast til bordtennis, sier Nicholas.

Andrea (24) bodde åtte måneder på terrassen før hun bygget seng i taket Andrea Runesdatter Larsen trengte bare å dra på ei visning før hun fant drømmeleiligheten. Nå ser den helt annerledes ut.

Møttes på Youtube

Blant kundene til Videomakeriet finner vi Ranheim IL, Coop og Big Bite. Alle tre er videoprodusenter og ble kjent via Youtube.

– Denne levestilen har vi også blitt inspirert av gjennom Youtube, hvor mange bor og jobber sammen, sier Nicholas.

Videomakeriet ble opprettet for to år siden, og har ifølge Nicholas siden seilt på sosiale medier-bølgen.

– Kundene trenger innhold med en gang, og aller helst i går. Vi stortrives med dette, sier han.