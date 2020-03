NTNU-studenter står bak «Karantenehjelpen»: - Dugnadsånden er helt vill

– I forrige uke så vi at medisinstudentene ble kalt inn til å bidra i helsetjenesten. Dette syntes vi var kult, og da tenkte vi at kanskje også vi forhåpentligvis hadde noen ferdigheter som kunne være nyttige, sier Aslak Hollund, som studerer informatikk ved NTNU.

Laget nettside

Siden torsdag i forrige uke har han og flere medstudenter programmert nettsiden Karantenehjelpen.

– Da hele samfunnet senka farten, bestemte vi oss for å lage nettsiden. Og mens vi har jobbet med den, fikk vi bekreftelse på at det var behov for ei slik side, sier Aslak.

Han forklarer at på Karantenehjelpen kan man legge inn butikkbestillinger dersom man er i karantene. Er man ikke det, kan man være den som drar på butikken og leverer maten på døra til dem i karantene. Inne på nettsiden får man opp ei liste med oppdrag, og kan deretter velge seg et om man ønsker det.

Start klokka 20.00: Tren «sammen» hjemmefra - bli med på gruppetime med instruktør Tommy klokka 20.00! Bli med på en 30 minutters styrkeøkt hjemmefra, direkte sammen med personlig trener og instruktør Tommy Moen Tharaldsen.

- Vill dugnadsånd

Nettsiden ble lansert onsdag morgen, og innen dagen var omme, hadde nettsiden 1000 brukere ifølge Aslak.

– Vi ser at det er mange som ønsker å hjelpe. Dugnadsånden er helt vill. Nå prøver vi å få bedre kontakt med dem som trenger tjenesten, fordi lista over oppdrag er tom, sier Aslak torsdag formiddag.

Tidligere denne uka opprettet også en gjeng med studenter Facebook-gruppa «Trenger du noe? Studenter som kan bidra i Trondheim!».

Gruppa har nå rett i underkant av 4500 medlemmer.