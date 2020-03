Får du tilbake pengene dine når det er stengt? Treningssentrene svarer

Torsdag forrige uke stengte flere av treningssentrene i Trondheim dørene for å hindre koronasmitte. I etterkant har myndighetene pålagt alle å stenge fram til 26. mars.

Flere av treningssentrene har i ettertid fått spørsmål fra sine kunder om mulig refusjon.

Gir betalingsfrie dager

Medie- og kommunikasjonsansvarlig i 3T, Monica Berg Stothard, sier til Trd.by at ingen av medlemmene skal betale når det er stengt.

– Vi jobber med at alle medlemmer skal få kompensasjon for de dagene vi holder stengt. Det ønsker vi å gi i form av betalingsfrie dager, sier hun.

3T har 17 treningssentre i Trondheim og omegn. På sine nettsider oppfordrer de sine medlemmer om å ikke fryse eller avslutte sitt medlemskap.

– Først og fremst ønsker vi ikke å miste medlemmene våre. De fleste har opparbeidet seg en del medlemsfordeler – som for eksempel lavere pris og ingen medlemstid. Slik det er akkurat nå, blir dette nulla ut dersom man melder seg ut, sier Stothard, og legger til;

– Vi ønsker samtidig å gi medlemmene våre kompensasjon framfor at de skal gjøre noe selv aktivt og fryse medlemskapet sitt. Det er det ikke behov for når vi gir dem betalingsfrihet i etterkant.

Får tre alternativ

3T sendte ut betalingstrekk 10. mars med betaling 20. mars. Stothard forteller at det er en tredjepart som står for dette, og at det krever store ressurser å få stoppet.

– Vi kjører trekkene som normalt, og ordner opp i etterkant. Den betalinga som skjer 20. mars, er for april måned. Det vil være en kompensasjon for 20. februar-trekket som vil tre i kraft, sier Stothard, og legger til at 3T per nå jobber for å åpne sentrene igjen 27. mars.

Også hos Fresh Fitness vil medlemmene få tilbake penger for den perioden sentrene er stengt, dersom de ønsker det. Fresh Fitness har fire treningssenter i Trondheim.

– Vi har gitt medlemmene våre tre valg. De kan velge mellom å ikke få kompensasjon, få medlemskapet sitt oppgradert kostnadsfritt eller få beløpet for stengt tid refundert på neste faktura, sier daglig leder Lars Fredrik Strøm-Håkonsen.

Han legger til at alle medlemskapene er automatisk satt på hold.

Ingen beslutning

Kommunikasjonsdirektør i Sit, Håvard Danielsen, sa at de skulle vurdere situasjonen for sine medlemmer til Adresseavisen i forrige uke. Til Trd.by sier han at de skal ta stilling til dette neste uke.

– Vi har enda ikke tatt noen beslutning. Vi ser på praktiske løsninger, og regner med at vi vet mer i midten av neste uke, sier Danielsen.

Sit sine treningssentre er stengt inntil videre, legger han til.

Easyfit skrev følgende på sine nettsider i forrige uke.

– Som ansvarlig aktør velger EasyFit å stenge inntil videre meldinger fra Folkehelseinstituttet. Alle medlemskap er fryst og du vil ikke bli belastet i løpet av nedetiden.

Impulse opplyser på sine nettsider at alle medlemskap fryses så lenge sentrene er stengt.

– Som medlem vil du få kompensasjon for perioden du ikke får tilgang til sentrene våre, og vi kommer tilbake til et praktiske rundt dette. Vi oppfordrer alle medlemmer til å la medlemsavgiften belastes som vanlig så lenge sentrene er stengte, skriver de.