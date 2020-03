Nakengolf i Trondheim: - Vi tillater ikke mindre køller enn det vi allerede har på huset

– Kort og godt handler det om å spille minigolf i naturdrakten sin. Det er første gang vi arrangerer dette, men har fått mange forespørsler, sier daglig leder ved Trondheim Camping, Sebastian Bragstad.

Ny matfestival kommer til Trondheim for første gang I begynnelsen av juni skal minst 16 food trucks fylle Torvet når ny festival kommer til byen.

– Kropp er naturlig

Nakengolf har blitt arrangert to ganger tidligere ved Oslo Camping, ifølge han. Det har vært en stor suksess.

– Det var i hvert fall mellom 20 og 30 som møtte opp første gangen de arrangerte det i Oslo, og de som jobba der sa at det var god stemning. Helt siden vi åpna Trondheim Camping for snart to år siden, har vi fått forespørsler om et lignende arrangement her minst en gang i måneden, sier Bragstad.

Ifølge han er Facebook-arrangementet deres mest kommenterte noensinne.

– Tanken bak er at vi ønsker å fremme at kropp er naturlig, bra og ikke skummelt. Vi nordmenn er ganske sjenerte – i hvert fall når det kommer til nakenhet. Slike normer ønsker vi å bryte, samt utfordre befolkninga på, sier Bragstad, og legger til at de har slått seg sammen med Ung og Trøndelag Naturistforening om arrangementet.

– De har vært veldig positive og kommer til å være her.

Ikke lov med klær

Når det braker løs 3. mai i Olav Tryggvasons gate vil alle vinduer til Trondheim Campings lokaler være dekket til. Bragstad forteller også at alle telefoner vil bli dratt inn med en gang man ankommer. I tillegg vil man bli bedt om å ta av seg alle klærne med en gang man kommer inn.

– Klær er ikke lov. Vi ønsker heller ikke at det skal bli tatt noen bilder, og at innhold skal deles på Snapchat, Facebook eller Instagram. Dette skal være en trygg arena hvor folk kan få være seg selv, forteller Bragstad.

– Tror du mange kvier seg for å komme?

– Ja. Mange har nok en del fordommer mot naturister, men under klærne er vi alle like.

Han har fått en del meldinger i etterkant av at Trondheim Camping la ut arrangementet på Facebook, og minner om at medbrakt utstyr ikke er lov.

– Det var en som spurte om han kunne bruke pølsa si til å slå, men vi tillater ikke mindre køller enn det vi allerede har på huset, sier Bragstad og ler.