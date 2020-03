Jenny åpner ny salong i Midtbyen: – Følte meg klar for noe eget

I Dronningens gate har hun siden midten av januar pusset opp de 150 kvadratmeter store lokalene over to etasjer. Hun eier salongen sammen med samboeren Viggo Amundsen.

Ifølge dem er «Jenny Romero», som salongen heter, Trondheims største neglesalong.

– I dag er de fleste negledesignerne tilknyttet frisør- og skjønnhetssalonger eller så arbeider de for seg selv, sier Jenny, som i tillegg til negledesign skal tilby forskjellige behandlinger for voksing, permanent sminke og fot- og håndmassasjer.

Ny matfestival kommer til Trondheim for første gang I begynnelsen av juni skal minst 16 food trucks fylle Torvet når ny festival kommer til byen.

Følte seg klar

I tillegg til Jenny, er det ansatt fire negleterapeuter. For eieren selv er det viktig at de trives.

– Min erfaring er at det kan være vanskelig å drive for seg selv som negledesigner. Her skal ikke bare kundene trives, men også de ansatte, sier hun.

Jenny er opprinnelig fra Colombia, men har bodd i Trondheim i 19 år. Hun tidligere blant annet jobbet hos Neglakademiet.

– Nå har jeg jobbet med negler såpass lenge at jeg følte meg klar for å åpne noe eget. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Samtidig er jeg trygg på at kundene vil like salongen og at vi skal klare å tilby et godt miljø for dem, sier Jenny.

– Hvordan skal du lokke kundene hit?

– Hvis du er god, så kommer kundene. Jeg føler at jeg har et godt navn i bransjen og er ikke så nervøs. Men veldig spent, sier hun og smiler.

Seertallene til «Kompani Lauritzen»: - Helt ellevilt Hittil har 865.000 seere sett premieren på «Kompani Lauritzen» – og TV 2 er storfornøyd med satsingen på «oberst» Dag Otto Lauritzen.

– Stor etterspørsel

Salongen skal etter planen åpne onsdag denne uka. Ifølge Jenny og Viggo er skjønnhetsbransjen i stadig vekst. Det er også mye av grunnen til at de tør å satse og åpner sin egen salong i Trondheim sentrum.

– Det er ingen hemmelighet at folk har lyst til å føle seg fine, og det har jeg sett etter mange år i bransjen. Etterspørselen er stor, mener Jenny.

– Hvordan skal dere skille dere ut fra andre skjønnhetssalonger og negledesignere i byen?

– For det første tror jeg størrelsen er med på å skille oss ut. I tillegg skal vi levere god kvalitet på behandlingene våre, sier Viggo.

– Vi skal også ha stort fokus på at kundene skal trives og vi skal kun bruke produkter som vi vet det er god kvalitet på, fortsetter Jenny, og legger til at både menn og kvinner er velkommen til salongen.