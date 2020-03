Elisabeth (23) hoppet over videregående og gikk rett i arbeid. Nå er hun sin egen sjef

Forrige gang snakket vi med illustratøren Vilde Espenes (23), som også jobber som servitør og bar-arbeider på Cafe Løkka ved siden av frilans-oppdragene.

Denne uka har vi snakket med en annen frilanser, fotografen Elisabeth Anstensen (23). I skrivende stund har hun en fotoutstilling hos Tyven i Midtbyen, med en serie bilder hun nylig vant sølv i «Motefotografi» i International Photography Awards.

- Det var litt stas! I tillegg har jeg hatt et bilde hengende på en utstilling ved Haze Gallery i Berlin, og en publikasjon i print-magasinet Purple Haze Magazine fra Berlin, forklarer hun.

Slik svarer Elisabeth på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvilken utdanning har du?

- Jeg hoppet over videregående og gikk rett i arbeid, men fant fort veien til Norsk Fotofagskole her i Trondheim. Der tok jeg fotoutdanningen min innen motefotografi, og gikk ut av studiene i fjor.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Siden jeg jobber freelance hadde jeg ett jobbintervju med meg selv og vips, så fikk jeg jobben som både ansatt og sjef!

Sofie (25) fra Trondheim blir hotelldirektør: - En stor drøm som går i oppfyllelse Sofie Eidissen Ljøkjell startet karrieren som stuepike på Britannia. Til tross for sin unge alder har hun mange års erfaring fra hotellbransjen.

Hvordan endte du opp med å fotografere nettopp mote?

- Jeg har alltid vært interessert i mote fra jeg var liten av. Da jeg startet med fotografi ble mote en naturlig sjanger å velge. Mye av arbeidet mitt blir nesten en mulighet for meg selv å leve i fantasiverdenen jeg alltid drømte om som liten.

Hva var din aller første jobb?

- Min aller første jobb var som ansatt i en sjappe som solgte sunne wraps, men der varte jeg ikke særlig lenge, hehe.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Under en shoot har jeg egentlig ikke opplevd noe som har gått skikkelig galt (bank i bordet), og jeg prøver alltid å tilpasse meg eventuelle problem som kan oppstå underveis.

- Men det skal sies at å miste harddisken min med alt av arbeid på i bakken var ganske så kjipt! Det var to uker med tårer og stress, før jeg heldigvis fikk reparert den og reddet alle filene! Backup, folkens!

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Jeg er en veldig utadvendt og sosial person som er glad i mennesker, og når man jobber med fotografi er dette en stor fordel. Det motiverer meg å møte så mange inspirerende mennesker, også skal det jo sies at det alltid er magisk å se noe gå fra en idé i hodet til å bli et ferdig fotografi.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Jeg koser meg like mye hver shoot jeg har og prøver alltid å ha det morsomt uansett hvor stresset jeg kan bli. Da jeg hadde med en modell i Marokko var det ganske gøy hvor ofte jeg måtte legge fra meg kameraet mitt og hjelpe diverse marokkanere med å ta selfies med mobilen deres av dem selv og den lyshårede modellen.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen er vel at man alltid føler at man mangler nok erfaringer. Spesielt som ung fotograf er det vanskelig å komme seg inn på et ganske stort marked uten å ha ett kjent navn, men det kan jo også være fordelen - man blir den nye, skinnende tingen som kan gi nye perspektiver og kreative innspill.

Davor og André starter underjordisk gartneri: - Det første i Trondheim Idag kommer en stor del av frukt og grønt fra utlandet, ifølge Davor Poljcic og André Ali. Det vil trønderne endre på.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Ikke gi opp! Det høres utrolig klisje ut, men det gjelder uansett om man er fotograf eller ikke. Kjemper man hardt nok for det man vi ha vil det gi resultater! Jobben min består av å sende uendelige e-mail man aldri får svar på, og det kan være ganske så demotiverende til tiden, men så får man plutselig napp og da er det verdt alt strebet.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Ti år! Det er lenge. Som freelance vet jeg nesten ikke hvor jeg ser meg selv neste uke, haha. Men det hadde jo vært kjempegøy å jobbe med noen store klesmerker som fotograf, og hello - Vogue!