Da sønnen ble syk, gikk det utover økonomien. Nå går Camillas butikk med pluss

Sommeren for fire år siden bestemte Camilla seg for å åpne verksted og butikk. Hun solgte derfor leiligheten i Oslo, og flyttet hjem til Trondheim sammen med sine to barn. Hun hadde på det tidspunktet jobbet med blomster i 13 år, og den siste tiden i blomsterverksted.

– Jeg elsket det, men det går ikke an å komme til Trondheim etter ti år og åpne et verksted med lukkede dører. Etter såpass mange år, har man kanskje ikke det største nettverket. Jeg skjønte raskt at jeg også måtte åpne en butikk, sier hun.

– Nå eller aldri

Slik ble Strå Blomsterverksted til på Bakklandet i 2016. Camilla beskriver det som angstfylt den første tiden etter åpninga.

– Jeg tenkte at det var nå eller aldri, men jeg skulle ønske at jeg ikke var alene om det, sier Camilla, som peker på at det var et sjansespill og tungt økonomisk.

– Heldigvis fikk jeg tidlig god kontakt med dem i gata her. På den måten har jeg hatt noen å sparre med og noen å spørre dersom jeg lurer på noe. Jeg fikk tidlig støttespillere som løfta meg fram. Det har vært avgjørende, sier hun.

I nesten halvannet år etter oppstarten jobbet hun anslagsvis 66 timer i uka for at den nye bedriften hennes skulle lykkes. Men i januar 2018 ble sønnen alvorlig syk, og Camilla måtte tilbringe mye av tiden sin på sykehuset. Fram til mai 2018 var hun nesten ikke i butikken i det hele tatt.

Regnskapstallene fra Proff viser at Strå Blomsterverksted omsatte for i overkant av 1,6 millioner kroner i 2018, mens resultatet etter skatt viser et underskudd på 146 000. I 2019 omsatte bedriften for over 2,3 millioner, mens overskuddet havnet på 50 000 kroner.

– Handler om teamet

Til tross for flere utgifter, har Camilla klart å snu negative tall til positive.

– Det handler mye om det teamet vi er her. Det er mye jeg ikke hadde hatt sjanse til å gjøre på egen hånd. Vi har alle forskjellige kvaliteter, og nå har vi jobba såpass lenge sammen at vi har rutiner på det meste, sier Camilla, som har tre ansatte med seg på laget.

I oktober utvidet Strå Blomsterverksted med lokaler rett over gata fra sine gamle på Nedre Bakklandet. De gamle lokalene brukes nå som verksted, mens de nye brukes som butikk.

– Vi har flere utgifter nå, men selger også mer. Vi har klart å hente oss inn etter det underskuddet vi fikk da sønnen min ble syk og jeg var mye borte. Jeg har jobbet knallhardt for å komme meg ovenpå etter det. Er man borte i noen måneder, sliter man med underskuddet i to år, forklarer Camilla.

Hun peker på at med to lokaler har de større mulighet til å holde produksjonen oppe. Tidligere ble mye av arbeidet med for eksempel begravelser og bryllup gjort etter at butikken var stengt.

Viktig å finne sin plass

Det finnes mange blomsterbutikker i Trondheim, men Camilla tror at de utfyller hverandre.

– Vi har mange av de samme kundene. Det de ikke finner hos oss, finner de kanskje hos noen av de andre – og omvendt. Jeg tror det er viktig å finne sin plass. Når du har funnet den, kan du heller ikke slappe av. Du må opprettholde forventningene kundene har til butikken, men også tilføre noe nytt, sier hun, og legger til at de blant annet bruker mye tid på Instagram og nettbutikk for å skille seg ut.

I tillegg bruker Camilla mye tid på direkteimport fra Nederland for å få unike blomster og planter i butikken. Blomsterbestillingene er imidlertid ikke alltid like vellykka.

– En gang skulle jeg ha ti kasser med mose, men klarte å bestille 100. Det ble så mye at jeg til slutt ikke klarte å se på det. Jeg måtte bare kaste det, så det gikk med noen tusen til mose. Det var skikkelig flaut, sier Camilla og ler.