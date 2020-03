Discovery prøver å lokke Get-kunder til strømmetjeneste

Til Kampanje sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery at det er naturlig å fortelle seerne hvilke muligheter de har.

Slik framstilles Preikestolen i ny sesong av Netflix-serie I år 2384 bor det mennesker på Preikestolen, i alle fall ifølge Netflix-serien Altered Carbon.

Da forhandlingene mellom de to aktørene brøt sammen tirsdag morgen mistet nærmere én million norske tv-seere TVNorge og 13 andre Discovery-kanaler fra sine TV-pakker hos Get.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia sier til nettavisa at de har fått med seg Discovery sin reklame, og at også de har kampanjetiltak på gang i form av at deres kunder vil få 25 prosent ekstra til å velge blant TV-pakkene med.