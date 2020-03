Tenåringsgutter skyr unna helsestasjoner for ungdom

Det viser en oversikt fra NRK , som viser andelen gutter og jenter som er innom helsestasjon for ungdom i landet for hvert av årene på ungdomsskolen og videregående skole.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år, noen steder opp til 25 år, der man kan få veiledning om prevensjon og seksuell helse. Det er også tilbud om hjelp innenfor psykisk helse og andre helsespørsmål. Gutta er altså ikke like ivrige som jentene.

– Jenter har nok et bedre språk for å snakke om disse tingene. Det å kunne snakke åpent om følelser og problemer er noe de har gjort siden de var små. Guttene har nok ikke hatt de samme rollemodellene, og det har nok ikke falt like naturlig, sier helsesykepleier Kjetil Moseid.

Ved helsestasjonen for ungdom i Sandnes i Rogaland har de tatt konsekvensen av ulikhetene og på forespørsel opprettet eget guttetilbud, med blandet hell så langt.

– Vi ser at svært få gutter kommer til helsestasjonen. Og hvis de kommer, så er det alltid på slutten av dagen, og de setter seg ofte litt bortenfor de andre på venterommet, sier leder Irene Asheim Ivesdal.

Med seks besøk siden januar har det imidlertid allerede vært flere gutter innom enn det var på flere måneder i fjor, da de bare hadde fire-fem gutter innom på et halvt år.