Null felles russestyre i Trondheim i år: – Gjort det jeg kan, sier tidligere president

Ifølge president i hovedrussestyret i 2018, Oscar William Otterlei, har det tidligere vært fjorårets hovedrussestyre sin oppgave å velge et nytt et.

– Tidligere har det vært oppretta Facebook-grupper der vi prøvde å få med all russen. Da kunne alle som ville være med i styret sende inn en søknad, også plukka det gamle ut nye medlemmer, sier Otterlei, som også drev Mailbilletten i 2018.

Live Wahl Gellein var president for trondheimsrussen i fjor. I en SMS til Trd.by skriver hun at det for ei tid tilbake ble opprettet ei Facebook-gruppe for årets russ.

– Vi prøvde å engasjere alle russestyrene i Trondheim til å velge et hovedrussestyre ved hjelp av en felles Facebook-gruppe og ved å sende ut meldinger, men det ble ikke vist noen interesse – bortsett fra en søknad til togsjef. Jeg har ikke snakket videre med dem, sier Gellein, som ikke har vært involvert i prosessen på ei stund da hun fortiden er i militæret.

Manglende engasjement

Russepresidentene ved Trondheim Katedralskole og ved Thora Storm videregående skole bekrefter at de begge har blitt invitert inn i Facebook-gruppa.

– Alle presidentene ved byskolene ble lagt til for å komme til enighet om valg av hovedpresident, sier Hanne Regine Søyseth ved Trondheim Katedralskole.

– Hva er årsaken til at det ikke blir et hovedrussestyre i år?

– Årsaken er manglende engasjement og interesse fra oss presidentene, forklarer hun videre.

Russepresident ved Thora Storm, Andreas Ryggvik Karlsen, peker på det samme.

– Jeg antar at det var manglende interesse fra dem som er med i diverse russestyrer i Trondheim. Selv stilte jeg ikke fordi jeg tror det ville ha blitt for mye med eget russestyre, siste året med skole, revy og fotball ved siden av, sier han.

Også Søyseth sier at hun ikke har tid til overs.

– Veldig synd

Maibilletten hadde monopol på trøndersk russetid i over ti år, men i 2019 ble alle arrangementer avlyst. Det førte til at trondheimsrussen i 2019 kun hadde et felles arrangement å gå til.

I november ble det imidlertid klart at en ny arrangør skulle ta over russefeiringa i Trondheim – Fastlane med Geir Arne Torgersen i spissen. Han har tidligere uttalt til Trd.by at det vil være flere fester – blant annet på Tapperiet på E.C Dahls, The Mint, Kokomoko og Heidi's Bier Bar.

Torgersen det er synd at det ikke er et hovedrussestyret i Trondheim i år.

– Det er veldig synd. Det hadde vært enklere å få ut informasjonsflyten gjennom et hovedrussestyret. Den eneste måten å møte russen på nå, er dersom vi setter opp møter med presidentene ved de ulike skolene. Det har vi også gjort – for å informere om hva vi holder på med, sier Torgersen, og legger til;

– Det er veldig tungrodd å måtte forholde seg til dem i flere settinger – i stedet for i en samlet gjeng.

Fjorårets russepresident for trondheimsrussen sier at hun har gjort det hun kan.

– Jeg føler at jeg har gjort det jeg kan gjøre for å tilrettelegge for et valg av styre, men siden det ikke er vist noen interesse og jeg er i en annen by og ikke har mye tid, har jeg ikke vært med i prosessen, legger Gellein til.

– Ikke et problem

Verken Søyseth eller Karlsen ser de helt store problemene med at årets trondheimsruss ikke har et fungerende hovedrussestyre.

– Det blir selvfølgelig vanskeligere å organisere russefeiringen på tvers av skolene. Samtidig har de fleste skolene de samme stillingene i sine russestyrer, og kan derfor samarbeide med hverandre i stedet for gjennom et hovedrussestyre. Det finnes en løsning på alt, sier Karlsen.

– Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva et hovedrussestyre gjør. Så langt tror jeg ikke dette blir et problem. Russen har fått tilbud om flere arrangementer som skjer i mai, som ikke krever noe særlig hjelp eller planlegging for å fikse, sier Søyseth, og legger til at russen i år ser ut til å virke mer selvstendig enn de andre årene.

Hvert år har trondheimsrussen et sett med felles russeknuter. I år blir det ikke noe annerledes, ifølge Karlsen.

– Jeg tipper knutesjefene på de forskjellige skolene kan gå sammen og ordne felles knuter for alle. Det skal nok bli russeknuter.