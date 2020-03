På dette området er det langt fra likestilt: - Det er brutalt

– Det er brutalt. Jeg tror ikke mange er klar over hvor stor den forskjellen er. Vi liker å omtale oss som verdens mest likestilte land, men jeg tror dette har fått folk til å våkne litt, sier Stina Månestråle Hopsdal, banksjef i DNB Sandnes.

Hun er en av flere som kjemper for likestilling i økonomien til kvinner og menn. Under et arrangement i Stavanger konserthus forrige uke presenterte hun disse tallene fra DNB:

80 prosent av aksjeverdiene eies av menn

86 prosent av dagens minstepensjonister er kvinner

Norske menn har 1216 milliarder kroner mer i formue

81 prosent av de med inntekt over en million kroner i 2017 var menn

– Jeg ble fryktelig inspirert da de satte i gang denne forskningen, og fant ut hvor brutale skjevhetene var. Dette kan vi, som en stor organisasjon og viktig aktør, satse på. Vi har et ansvar med å få dette ut til kvinner, sier Hopsdal.

Fokus på kapitalgapet

DNBs arrangement hadde fokus på problemstillingen. På arrangementet hadde DNB blant annet med seg Isabelle Ringnes, som for fem år siden var med å starte likestillingsorganisasjonen #Hunspanderer. Der har det blant annet blitt lansert en plattform der man kan sjekke hvor likestilte ulike arbeidsplasser er. Som likestillingsforkjemper har hun særlig vært opptatt av ubevisst diskriminering.

– Dette er et fantastisk initiativ fra DNB sin side, for å sette søkelyset på kapitalgapet i Norge. Jeg håper jeg kan være med å inspirere publikum til å bruke stemmen sin, og dytte samfunnet i riktig retning, sa Ringnes før hun skulle på scenen.

– Jeg har alltid brent for likestilling, og har gjort det til mitt fulltidsvirke. Jeg synes problematikken er kjempe viktig, og vil gjøre alt jeg kan for å bidra til at vi flytter oss raskere mot et likestilt samfunn.

Fra høsten tilbyr Lånekassen lån til du er 50 Fra neste studieår kan man søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres. I dag er aldersgrensen 45 år.

Ekspertenes beste sparetips

Hvilke tips har du til nordmenn som ønsker å spare på en best mulig måte?

– Mitt beste tips når det kommer til sparing er å begynne. Det trenger ikke være så mye. Det kan være en hundrelapp eller en tusenlapp, som du aldri ville tenkt på. Hvis du starter tidlig, og tenker langsiktig, kan noen færre øl på byen plutselig bli til millioner. Det trenger ikke være så avansert, bare start, sier Hopsdal.

Hvordan starter man?

– Arrangementer som dette gir folk sparelyst. I tillegg må vi legge til rette for at det er enkelt å spare. Det har vi blant annet gjort med en spare-app, og gjennom at vi snakker om sparing. Det er viktig at vi ikke gjør det så avansert.

I år kan du få igjen på skatten allerede i april Skatteetaten tar i år i bruk en ny type skattemelding. Alt skal gå raskere - også tilbakebetaling til dem som er trukket for mye i skatt.

Hvis man har kommet i gang, hvordan skal man holde det gående?

– Man kan følge litt mer med. Det er jo veldig kjekt å se hvilke veier pilene peker. Så er det viktig å være bevist på at det går i riktig retning. Forhåpentligvis ser man at de små investeringene man gjør etter hvert blir veldig mye. Vi skal sørge for at de opprettholder interessen.

Etter at DNB rettet fokus mot sparing har de opplevd at det har tatt veldig av hos kvinner.

– De tar kontakt for å spare. Tidligere måtte vi omtrent trygle de om å sette i gang en liten sparekonto. Nå tar kviner kontakt, og de ønsker å lære seg mer om fond og aksjer. Det er faktisk et voldsomt skifte. Endelig lykkes vi litt med markedsføringen, forteller Hopsdal.