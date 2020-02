Disse soveromsfargene gir mest sexlyst

En britisk undersøkelse viser at enkelte farger påvirker mennesker på den måten at vi blir ekstra virile når vi omringes av dem.

Undersøkelsen som den britiske butikkjeden Littlewoods står bak, viser at par med enkelte farger på soverommet har sex flere ganger i gjennomsnitt i uka enn par med andre farger. Det skriver klikk.no.

Lilla er vinneren

På lista over hvilke soveromsfarger som gir mest sexlyst, finner vi purpur/lilla. Undersøkelsen viste nemlig at par med lilla farge på soverommet i gjennomsnitt har sex 3,49 ganger per uke. Fargen grå bør du visstnok styre unna.

Resten av lista ser slik ut:

1. Purpur/lilla – 3,49

2. Rød – 3,18

3. Himmelblå – 3,14

4. Rosa – 3,02

5. Svart – 2,99

6. Marineblå – 2,76

7. Gul – 2,43

8. Oransje – 2,36

9. Brun – 2,10

10. Hvit – 2,02

11. Beige – 1,97

12. Grønn – 1,89

13. Grå – 1,80

Reagerer forskjellig på farger

Tove Steinbo har spisskompetanse innen fargepsykologi og fargesymbolikk, og sier til Kvinneguiden at det ligger mye riktig bak disse forskningsfunnene.

– Ulike mennesketyper reagerer forskjellig på farger. I tillegg har vi ulik personlighet og egenskaper og noen er mer opptatt av sex enn andre. Derfor vil jeg nok først hevde at mennesker som maler soverommet fiolett eller rødt, i utgangspunktet er opptatt av sex. Men i tillegg kan disse fargene trigge mer sex, sier Steinbo, som egentlig anbefaler rødt eller oransje til soverommet hvis man ønsker mer sex – i og med at det er en sammensatt farge.

Hun er forundret over at oransje ikke kom lenger opp på lista i undersøkelsen, i og med at «oransje mennesker» er glade i sex, ifølge henne. At grå havner nederst er hun imidlertid ikke forbauset over.

– Grå er en depressiv farge. men at blått kommer høy opp stemmer ikke med fargepsykologien, for blått og grønt er de beste sovefargene, sier Steinbo.