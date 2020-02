Marie får kjærlighetsterapi: - Jeg kan jo være mer kostbar, som både venninner og pappa sier

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 57: Marie ringer opp kjærlighetsterapeuten Camilla som har studert parparti ved Sexologiskolen i Danmark. Terapeuten forklarer dette med tilknytning og forelskelse; at den ubevisste hjernen skanner alle som man møter og hvis den kjenner igjen noe fra barndommen, kan den forveksle og du kan bli automatisk interessert i en person. Forelskelse er nemlig en kjemisk prosess.

Singelkrisa: Kan en introvert og en ekstrovert passe sammen som kjærester? Blir det bra om vi er for like? Eller burde vi søke partnere som er annerledes enn oss selv?

Marie forteller terapeuten at hun fort kan bli veldig betatt og sjarmert av menn, og lage seg store tanker rundt den enkelte. Marie tror selv at dette kan skremme mannen. Men er det er mønster her? Kan terapeuten hjelpe henne med å bryte mønsteret. Og kan hun fortsatt få være seg selv, og likevel finne den store kjærligheten?

