I seks år har Trond drømt om å åpne bakeri i Trondheim: - Nå kjører jeg på!

Bakeriet har fått navnet Onkel Svanhild – oppkalt etter hans bestemor.

– Her skal vi ta tak i gammeldagse tradisjoner, men også mye nytt. Bestemor heter Svanhild – og navnet representerer det gamle. Onkel på sin side skal representere det nye. Onkel og Svanhild matcher ikke helt – det er en raritet i det, noe det også skal være i kakene mine, sier Trond og ler.

En drøm i seks år

I lokalene i Olav Tryggvasons gate skal kundene få alt fra sveler og vafler til veldig spesielle moussekaker, ifølge Trond.

– Vi skal tørre og leke med tradisjoner uten å ødelegge dem, samtidig som vi skal gjøre noe nytt hele tiden. Vi skal ikke ha faste maler, men komme med nye ideer hver dag. Alt skal være lekent, forklarer han.

Trond har drømt om å åpne sitt eget bakeri de siste seks årene.

– Jeg har alltid drømt om å stå på egne bein og nå kjører jeg på!

Lokalet i Olav Tryggvasons gate er på rundt 170 kvadratmeter. Det er fremdeles mye som gjenstår før bakeriet er åpningsklart – blant annet skal kjøkken, toaletter og oppvask bygges, og vegger skal sparkles og males.

– Det klør i fingrene etter å komme i gang. Her skal venner og familie bygge hjemmekjøkken i storskala. Det blir ingen store komfyrer, men fem husmorkomfyrer og vanlig ikeakjøkken som disk. I tillegg skal kjøkkenet bygges mot vinduet, slik at folk utenfor skal kunne stoppe opp og se på at vi for eksempel glaserer ei kake. Den nærheten til kundene er viktige for oss, sier Trond.

Vant Kakekrigen

Trond er egentlig utdannet kokk, men da ei venninne skulle melde seg på Kakekrigen i 2016 og ville ha han med, kunne han ikke takke nei. Før innspillinga bakte han hver dag i et halvt år.

– Jeg tenkte at jeg ikke kunne dumme meg ut på TV. Etter hvert ble bakinga en besettelse, og i dag er det kun deg jeg driver med, forklarer Trond, som endte opp med å vinne hele TV-programmet.

Det siste halvåret har han kjørt rundt i Trondheim og henta gamle møbler, kopper og kar for å ha i bakeriet.

– For vår del er gjenbruk viktig, men jeg synes også det er skikkelig fint med gamle kaffekopper med rosetter på. Onkel Svanhild skal være hjemmekoselig og en plass for alle, sier Trond, som sammen med samboeren og datteren eier bakeriet.

Planen er å ha to fulltidsansatte og fire deltidsansatte ved oppstarten.

– Ikke i samme sjiktet

I november åpnet Godt Brød sin tredje avdeling i Trondheim i Thomas Angells gate. Måneden før åpnet også Hevd dørene på torget. Trond er ikke redd for at konkurransen på bakerifronten i byen skal bli for stor.

– De har kanskje mer fokus på hvetebakst og brød, mens tyngden vår blir på kaker. Der er det kanskje ikke det største utvalget i Trondheim i dag. Jeg tror ikke vi havner i det samme sjiktet som de andre. Vi skal være intim, jordnær og gli inn blant de andre, forklarer Trond.

Han ser for seg at Onkel Svanhild skal åpne dørene i siste halvdel av april.

– Jeg håper det blir skikkelig bra. Jeg skjønner at det blir mye jobbing, men det blir noe helt annet når det er ditt eget livsverk. Jeg skal ikke telle timer og lønn på meg selv. Nå gleder jeg meg til vi kommer i gang, sier han og smiler.