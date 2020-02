Derfor blir vi lei oss når kjendiser dør

En kjendis er død. Blir du sjokkert, eller kanskje lei deg? – Man opplever ofte å ha relasjoner med kjendiser, selv om vi ikke kjenner dem. Disse relasjonene kan oppleves like ekte som andre relasjoner, sier Luise Salte, stipendiat ved Universitetet i Stavanger.

Med en hel verden i lommen, er vi alltid bare et klikk unna Hollywood-stjerner, musikere og nobelprisvinnere. På mange måter føles det ut som vi kjenner dem, samtidig som vi vet at vi ikke gjør det.

Hva er da grunnen til at vi blir lei oss når kjendiser vi ikke kjenner dør?

Vi bruker kjendiser som et verktøy

Grunnleggende menneskelige behov er blant annet å forstå oss selv, vår mening med livet, opplevelsen av trygghet og å håndtere vanskelige ting som for eksempel død.

Disse behovene har alltid eksistert, men i en stadig mer globalisert verden, har kjendiser blitt til et verktøy for å møte disse behovene.

Hvor vi før hadde tradisjonelle institusjoner (for eksempel kirken), som ga oss faste rammer og sa hva som var rett og galt, er vi nå mer på egen hånd. Verden kan i vår tid føles uoversiktlig. Aldri før har vi kunne sett så mange ulike livssituasjoner, kulturer og måter å leve på. Sammen med mangel på faste rammer, kan dette gjøre at vi leter etter verktøy for å klare å håndtere en sånn situasjon. Kjendiser blir ofte et slikt verktøy for å finne trygghet i oss selv og for å kunne vurdere godt og vondt, riktig og galt, ved å se til noen andres liv, trygt på avstand. Når de da dør, kjenner vi at vi taper noe.

– Man kan kjenne på sorg, gjennomarbeide eller forberede seg, død er skummelt, sier Salte.

Hjelper oss å finne trygghet i oss selv

– Hvis du har vært opptatt av kjendisen, kan du bli lei deg , sier Salte.

Dette er uavhengig om vi har et positivt eller negativt bilde av personen. Vi vet gjerne noe om livet deres fra tabloidblader eller sosiale medier. Vi sammenligner oss selv med dem, og vi dømmer det de gjør. Ser vi på det de gjør eller sier som rett eller galt? Er det det samme vi ville gjort?

Det er dette som gjør kjendis-gossip så appellerende. Enkelt sagt bruker vi gjerne kjendiser for å finne trygghet i oss selv.

«Smitteeffekt»

På samme måte som vi kan bli glad av å være rundt mennesker som er glade, tilpasser vi oss de rundt oss. Når mange rundt deg er lei seg, er det naturlig at du og blir det. I sosiale medier er det ofte mange som sørger samlet, og det blir en slags smitteeffekt. Når alle rundt deg griner, vil ikke du være den som ler.

NRK podkasten «Psykologen», har en episode om sorg knyttet til kjendisdød. Her sier Stavanger-psykolog Egon Hagen at han ikke ser bort fra at mennesker har et behov for å samles rundt ting, enten det er Facebook-grupper eller sider, for å oppleve et fellesskap.

– Man blir lei seg fordi at andre er lei seg, og denne følelsen får bli knyttet til et konkret liv man kjente til gjennom mediene - kjendisen. Kanskje uten at man reflekterer over dette selv, sier Salte.

Har du opplevd å miste en nær deg, vet du hvor vondt det gjør.

– Da kan vi også kanskje lettere relatere oss til andres smerte over at noen har gått bort, sier Salte.

Med andre ord blir det kanskje lettere å «speile», eller bli «smittet» i tilfeller med kjendisdødsfall. Alle punktene knyttes til at vi synes døden er vond og vanskelig. Døden kan på mange måter ses på som noe av det vanskeligste vi kjenner til og noe av det vondeste vi opplever, ifølge Salte.

Offentlig sørging

På sosiale medier får man uttrykt identitet og personlighet. Ved å publisere, rekonstruerer man de delene av seg selv som man er komfortabel med å vise sosialt, og som man vil andre skal se.

– Publisering av sorg og glede, er med på å gjenskape ens egen forståelse av selvbilde, fordi det er i møte med andre at vi får bekreftet og gjenskapt vår identitet, sier Salte. Dette gjør vi daglig, vi uttrykker meninger for å blant annet vise hvem vi er og hva vi mener. Sosiale medier hjelper oss å gjøre dette mer tydelig, ved at vi blant annet kan tenke oss om og formulere oss best mulig, noe som ikke går face-to-face, da man reagerer umiddelbart, uten å få tid til å tenke seg om.