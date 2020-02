Astrid (22) og Sigrid (21) blir hotellsjefer i Trondheim denne sommeren

De første tankene om et studenterhjem kom allerede vinteren 1913. Manglende økonomi gjorde imidlertid at det planlagte studenterhjemmet ikke var påbegynt da 2. verdenskrig startet. Tyskerne bygde offiser-kasino på tomten, og etter krigen overtok stiftelsen hjemmet. I dag driftes studenterhjemmet på de samme verdiene som ble skrevet ned i 1915. Det skriver Singsaker Studenterhjem på egne nettsider.

– Huset driftes nesten utelukkende av studenter. I løpet av året må studentene gjøre vedlikeholdsarbeid av huset selv. Det gjør at vi kan holde leia nede, sier Astrid Aven Storheim.

Fra hjem til hotell

De minste hyblene koster det 6300 kroner å leie i måneden – men dette inkluderer også frokost, middag og kveldsmat hver eneste dag. Singsaker Studenterhjem består i dag av 106 hybler og 110 beboere. Her har de matsal og flere fellesarealer.

– Vi trives veldig godt her. Som tilflytta til byen har det vært enkelt å få venner i Trondheim ved å bo her, sier Astrid.

Hun studerer barnevern, mens Sigrid studerer psykologiprofesjon. Begge er fra Vestlandet og bor på Singsaker Studenterhjem. I fjor sommer måtte de flytte ut av hjemmet i likhet med resten av studentene. I år slipper de imidlertid det. Om sommeren forvandles nemlig studenterhjemmet om til hotell, og hvert år er velges to studenter til å være hotellsjefer. I år er det Astrid og Sigrid.

– Alle må flytte ut om sommeren. I tillegg til å slippe å betale leie, tjener vi masse penger til videre drift når studenthjemmet gjøres om til hotell. Det gagner egentlig alle, forklarer Astrid.

Pynter opp hjemmet

Hun og Sigrid tiltrådte sin nye stilling allerede 1. januar, og våren brukes på å gjøre om studenterhjemmet til hotell. Alle studentene bidrar i dette arbeidet.

– Nå er det veldig hjemmekoselig her, mens hotellet er mer sterilt. Når sommeren kommer, bærer alle studentene tingene sine ned i kjelleren. Da er det rundt 100 rom som leies ut, sier Sigrid.

I løpet av våren skal også medarbeidere ansettes, bakgården piffes opp og hjemmet pyntes. Ifølge Sigrid og Astrid har det vært mye å gjøre tidligere sommere – i det de påstår er Trondheims billigste hotell.

– Det er mange arrangementer i Trondheim om sommeren, deriblant Skandia Cup og Olavsfestdagene. Da har det vært fullt her – og også i helgene. Framover skal vi prøve å føre en god markedsføringsplan slik at vi også får flere gjester i ukedagene, sier Astrid.

Hørtes interessant ut

Grunnen til at de søkte på jobben som hotellsjefer er fordi de liker å være engasjert.

– Det hørtes veldig interessant ut. I tillegg blir man veldig glad i huset når man bor her, og har lyst til å hjelpe til for at det skal gå bra med videre drift, sier Sigrid.

– Vi er begge glade i å engasjere oss og det å kunne få denne kunnskapen er veldig spennende. En slik type stilling får man ikke hvor som helst. Da må man ta muligheten når man får den, legger Astrid til.

De har store forventninger til sommeren.

– Vi har aldri hatt hovedansvar for noe slik, men har heldigvis med oss flinke folk som har jobbet her før. Det er mange på huset som har erfaring fra sommerhotellet, så det er lett å skaffe seg informasjon. Utover det tror jeg det kan bli veldig hektisk, sier Sigrid.